Blok mermer sektörünün tek ihtisas fuarı: 38 ülkeden 350 alıcı Türk doğal taşı için Afyonkarahisar'a geliyor

Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı, 17–20 Haziran 2026'da büyüyerek ikinci kez kapılarını açıyor.

260'ı aşkın üretici firmanın doğrudan katılacağı Fuar, mimarları, mermer işleme tesisleri yöneticilerini ve uluslararası alıcıları Afyonkarahisar'da bir araya getirecek.

Çin, Hindistan, Mısır gibi dev pazarların yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika dahil 38 farklı ülkeden 350 nitelikli yabancı alıcının gelmesi beklenen fuara ilişkin konuşan ALZ Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz “Üstelik alıcılar, fuar alanında beğendikleri bir taşın üretim tesisine kısa bir yolculukla ulaşabilecek. Tek başına 6,9 milyon metreküplük devasa bir üretim kapasitesine sahip olan Afyonkarahisar'ın bu eşsiz avantajı, alıcılara üretim noktasını yerinde inceleme ve güvenle karar verme imkânı tanıyarak uluslararası ticaretimize büyük bir katkı sağlayacak" dedi.

Türkiye'nin doğal taş ihracatının yaklaşık 2 milyar dolara, işlenmiş ürün ihracatının ise 1,3 milyar doların üzerine çıktığı bu dönemde, sektörün en stratejik buluşması için geri sayım başladı.

Mermerin madenden çıkmış ham halini odağına alan ve blok mermer alanında ihtisaslaşmış tek Fuar olma özelliğini taşıyan 2. ABMF Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı, 17–20 Haziran 2026 tarihleri arasında Afyonkarahisar Uluslararası Fuar, Kongre ve Gösteri Alanı'nda büyüyerek ikinci kez kapılarını açacak.

"Sadece fuar değil, ihracatın da kaldıracı olacağız"

Türkiye’nin doğal taş rezerv çeşitliliği ve kalitesiyle küresel pazarın en güçlü aktörlerinden biri olduğunu vurgulayan ALZ Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, organizasyonun milli ekonomiye sağlayacağı stratejik katkıya dikkat çekti:

"Türkiye, doğal taş ihracatında ulaştığı yaklaşık 2 milyar dolarlık hacmiyle küresel piyasaların vazgeçilmez bir oyuncusu konumunda. Bizim amacımız, üretici firmalarımızı doğru alıcılarla doğrudan buluşturmak, firmalarımızın yeni pazarlara açılmasına katkı sağlamak ve ülkemizin ihracat hedeflerine doğrudan kaldıraç etkisi oluşturmak. Bu vizyonla 2. ABMF'yi klasik bir ürün fuarı olmaktan çıkarıp, uluslararası ticaretin fiilen gerçekleştiği dinamik bir platform olarak tasarladık."

"Üretim gücümüzü 38 ülkeye 'taşın merkezinde' kanıtlıyoruz"

Fuarın sunduğu eşsiz coğrafi ve lojistik avantaja değinen Alagöz, "Taş Yerinde Ağırdır" mottosunun arkasındaki stratejik arka planı şu sözlerle açıkladı:

"Sektör profesyonelleri için ticaretteki en büyük güven unsuru, üretimin devamlılığını ve kaynağını bizzat görebilmektir. Fuara özel mottomuz olan 'Taş yerinde ağırdır' felsefesi tam da bu noktada devreye giriyor.

Çin, Hindistan, Mısır gibi dev pazarların yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika dahil 38 farklı ülkeden fuarımıza gelmesini beklediğimiz 350’nin üzerinde nitelikli yabancı alıcı, fuar alanında beğendikleri bir taşın ocağına veya fabrikasına kısa bir yolculukla ulaşabilecek.

Tek başına 6,9 milyon metreküplük devasa bir üretim kapasitesine sahip olan Afyonkarahisar'ın bu eşsiz avantajı, alıcılara üretim noktasını yerinde inceleme ve güvenle karar verme imkânı tanıyarak uluslararası ticaretimize büyük bir hız kazandıracak.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen eşsiz renk, doku ve damar yapılarına sahip doğal taşlar; mimarlar, iç mimarlar, proje geliştiriciler ve uluslararası satın almacılar için ilham veren bir buluşma noktası oluşturacak.”

Sektörün tüm renkleri ve profesyonelleri tek çatı altında

Normal şartlarda Afyon Menekşesi, Elazığ vişnesi veya Denizli'nin traverteni gibi farklı coğrafyalara ait desen, renk ve dokuları görebilmek için 40'tan fazla ayrı lokasyonu gezmek zorunda olan sektör profesyonelleri, aradıkları tüm desenleri ve fazlasını bu fuarda tek bir lokasyonda bulabilecek. Türkiye'nin 40’dan fazla üretim bölgesinden getirilen 2.000'in üzerinde doğal taş bloğu tek bir alanda sergilenecek.

Taşa güç veren teknoloji ve iş makinaları

Fuar, yalnızca blok mermer ticaretine değil; doğal taşın mimari, tasarım ve uygulama alanlarındaki kullanımına da güçlü bir vitrin sunacak. Blok mermerin yanı sıra doğal taş işleme teknolojileri, maden ve iş makinaları, sektör ekipmanları, ocak makineleri ve sektörel çözümler de fuarda yer alarak ziyaretçilere sektörün tüm ekosistemini tek bir çatı altında deneyimleme fırsatı sunacak.

Ücretsiz giriş imkanı

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, İscehisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar Ticaret Borsası, Ege Maden İhracatçıları Birliği, Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği ve Afyon Boğaz Mermerciler Derneği'nin güçlü iş birliğiyle düzenlenen fuara, bu yıl 12 binden fazla ziyaretçinin katılması öngörülüyor. Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren bu büyük buluşmada, tüm profesyonel ziyaretçiler için girişler ücretsiz olacak.