Blokchain Economy İstanbul Zirvesi gerçekleştirildi

Blokchain Economy İstanbul Zirvesi, dünya çapında 80’den fazla ülke ve bölgeden katılımcıyı ağırladı. 3 bini aşkın kişinin katıldığı etkinlikte blokzinciri teknolojisi, popüler kripto projeleri, blokzincirinin geleceği, DeFi, Web3 ve kripto regülasyonları gibi konular, ekosistem paydaşları tarafından tartışıldı.

Dünyanın dört bir yanından kripto para ve blokzinciri ekosisteminin paydaşı olan herkese iş fırsatları geliştirme ve ağ oluşturma olanağı tanıyan etkinlik, katılımcı şirketlerin güncel ürün, teknoloji ve hizmetlerinin görülebildiği bir sergi alanına da ev sahipliği yaptı. Konferansın sponsorları arasında ise Deloitte, HSBC, Mastercard ve Google gibi şirketler yer aldı. Kripto para borsası MEXC Global da etkinliğin Elmas Sponsorları arasında yer aldı.

Konferansa ilişkin değerlendirmelerde bulunan MEXC Global Mali İşler Direktörü Kevin Yang, “Endüstrinin en önemli paydaşlarının yanı sıra farklı sektörlerden küresel şirketlerin de yer aldığı bu buluşma, MEXC Global'ın yeni fırsatlara kapı araladığı, ürün, hizmet ve teknolojilerini Türkiye’deki kripto topluluğuyla yüz yüze paylaşabildiği bir etkinlik oldu.” dedi.

“İki yıldan az sürede güçlü bir topluluk oluşturduk”

Türkiye'de 2021 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini belirten Yang, “MEXC Global, Türkiye’de iki yıldan kısa bir sürede topluluk oluşturma açısından dikkate değer bir büyüme kaydetti. Online ve yüz yüze etkinliklerle Türk kripto para ekosistemini sık sık bir araya getiriyor, soru-cevap yarışmaları, fotoğraf paylaşım etkinlikleri ve özel gün odaklı videolar gibi topluluk etkileşimini odağa alan projelerle MEXC Türkiye ekibinin dinamikliğini topluluğa da aktarıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“İşlem olanaklarıyla dünyada üçüncüyüz”

MEXC’nin kripto endüstrisinde bugüne kadar gösterdiği gelişimde vadeli işlemlerin her zaman ön planda olduğunu söyleyen Yang, devamında şunları kaydetti: “Çok sıkı denetime sahip olan vadeli işlemler risk önleme mekanizmamız ve gelişmiş ürün optimizasyon planımızla vadeli işlemlerde sıfır sorun vaat ediyoruz. Bu çabamız, 2022’de elde ettiğimiz sürekli vadeli işlemler likiditesi birinciliğiyle taçlandı. Ayrıca listelediğimiz 916 yüksek kaliteli kripto para birimi ve 1.010 işlem çiftiyle küresel çapta üçüncü sırada yer alan bir kripto para alım satım platformu sunan MEXC olarak Ethereum, Polkadot, Solana ekosistemleri ve DeFi, NFT, Layer2, Metaverse, GameFi ve DAO konseptlerine sahip projeler için aktif olarak spot alım satım olanağı sağlıyoruz. Yatırım araçlarını çeşitlendirdiğimiz, her seviyeden kullanıcıya hitap etmeyi başardığımız platformumuz ve kendini sürekli geliştirmeye adayan ekibimizle, Türk kripto yatırımcılarının gözde platformlarından olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.