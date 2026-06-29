Bloomberg: BAT, yıl sonuna kadar 5500 istihdam azaltacak

Bloomberg News'in haberine göre, British American Tobacco (BAT), maliyetleri düşürme ve operasyonlarını sadeleştirme planı kapsamında küresel iş gücünün yaklaşık beşte birini azaltıyor.

47 bin çalışanı bulunan şirketin, yıl sonuna kadar 5.500 kişiyi işten çıkarması ve 3.500 pozisyonu dış kaynak kullanımına devretmesi planlanıyor. Bloomberg'in gördüğü şirket içi nota göre bu rakamlara, Reynolds American Inc. bünyesinde faaliyet gösteren ABD operasyonları dahil değil.

Habere göre, BAT'ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin büyük bölümü yeniden yapılanma programından etkilenecek. Şirketin işten çıkarmaların kapsamına ilişkin ayrıntıları pazartesi günü açıklaması bekleniyor.

BAT daha önce 2028 yılı sonuna kadar yıllık 600 milyon sterlin (793 milyon dolar) tutarında maliyet tasarrufu sağlamayı hedeflediğini duyurmuştu.