Bloomberg: Vestel 500 milyon dolarlık Eurobond borcunu yeniden yapılandıracak

Bloomberg'in haberine göre Vestel Elektronik, 500 milyon dolarlık Eurobond borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla finansal danışmanlık şirketi Houlihan Lokey'i görevlendirdi.

Şirketin aynı zamanda Türkiye'deki bankalarla kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik görüşmeleri sürdürdüğü belirtilirken, Fitch Ratings'in son kredi notu indirimi ve zayıflayan finansal görünüm yeniden yapılandırma sürecini hızlandırdı.

Vestel Elektronik, finansal yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak için yeni bir sürece girdi. Bloomberg'in haberine göre şirket, dolar cinsinden Eurobond borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek üzere uluslararası finansal danışmanlık şirketi Houlihan Lokey'i görevlendirdi.

Haberde, Vestel'in Türkiye'deki bankalarla kredi borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda da görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Şirketin Mayıs 2029 vadeli 500 milyon dolar tutarındaki Eurobond ihracının, piyasalarda sıkıntılı borç seviyelerinde işlem gördüğü ifade edildi.

Fitch'ten sert not indirimi

Vestel'in yeniden yapılandırma süreci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in temmuz ayı başında aldığı kararın ardından hız kazandı. Fitch, şirketin uzun vadeli kredi notunu iki kademe birden düşürerek CCC- seviyesine indirirken, sermaye yapısını "sürdürülemez" olarak değerlendirdi. Kuruluş ayrıca kredi notunu negatif izlemeye alarak yakın dönemde yeni not indirimlerinin de gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

Bloomberg'in aktardığına göre Vestel, Eurobond yatırımcılarıyla sürdürülebilir bir sermaye yapısı oluşturacak stratejik alternatifleri değerlendirmeyi planlıyor.

Tahvil fiyatı geriledi

Yeniden yapılandırma sürecine ilişkin gelişmelerin ardından Vestel'in 2029 vadeli dolar cinsinden tahvilinin fiyatı perşembe günü yaklaşık 52 sente kadar geriledi. Buna karşın şirket hisseleri gün içinde yüzde 8,4'e varan yükseliş kaydetti.

İlk çeyrekte kârlılık baskı altında kaldı

Bloomberg'in haberine göre Vestel'in finansal performansı son dönemde artan rekabet koşulları, televizyon pazarındaki talep daralması ve ihracattaki zayıflamanın etkisiyle önemli ölçüde bozuldu. Şirketin ilk çeyrek gelirinin yaklaşık yüzde 50 gerilediği belirtilirken, yükselen işçilik, hammadde ve lojistik maliyetlerinin de kâr marjları üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

Haziran ayı sonunda Türkiye'deki finans kuruluşlarına kredi borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuran Vestel'in son finansal tablolarına göre banka kredileri, toplam finansal borçlarının yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor.

Fitch Ratings ise olası banka borcu yeniden yapılandırmasının, uluslararası kredi derecelendirme metodolojisine göre "sorunlu borç takası" olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekerek, şirketin finansal görünümüne ilişkin risklerin devam ettiğini vurguladı.