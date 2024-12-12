Bluepath Robotics’e AmCham Türkiye’den inovasyon ödülü

Bluepath Robotics, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret ve yatırımları destekleyen AmCham Türkiye'nin düzenlediği, I AmChamPion Awards kapsamında inovasyon ödülüne layık görülerek uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı. Ödül töreni, Türkiye'nin en başarılı şirketlerinin onurlandırıldığı prestijli bir etkinlikte gerçekleşti. Bluepath Robotics'in özellikle endüstriyel verimliliği artıran otonom mobil robot teknolojileri dikkat çekti. Şirket, kendi mühendisleri ile hem yazılım hem donanım çözümleri ile geliştirdiği ileri teknolojilerle sadece üretim süreçlerini hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayarak sürdürülebilir iş süreçlerine önemli katkılar sunuyor. Şirketin ABD pazarındaki faaliyetleri, bu teknolojilerin etkin bir şekilde uygulanması ve güçlü iş birlikleri kurması, AmCham Türkiye tarafından takdir edilen ana faktörler arasında yer aldı. Bluepath Robotics, yeni yılda Amerika'daki iş birliklerini daha da büyütmeyi ve endüstriyel otomasyon alanındaki gelişimini pekiştirmeyi hedefliyor.

Savcı, “endüstriyel otomasyonun geleceğini şekillendiriyoruz”

Bluepath Robotics Genel Müdürü İsmail Hakkı Savcı, ödül sonrası yaptığı açıklamada, “Bluepath Robotics olarak, endüstriyel alandaki dönüşümün öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz. Geliştirdiğimiz ileri teknolojiler, üretim süreçlerini daha verimli ve pratik hale getiriyor. Bu ödül ise, başarılarımızın ve katkılarımızın uluslararası düzeyde takdir edildiğini gösteriyor. AmCham Türkiye'nin ödülü, iş birliklerimizi daha da güçlendirerek inovasyon odaklı büyüme hedeflerimize önemli bir katkı sağlayacak. Otonom robotlarımız, üretim süreçlerini hızlandırırken iş güvenliğini de ön planda tutarak sektördeki güvenlik standartlarını yükseltiyor. Tüm bu unsurlar, Bluepath Robotics'i endüstriyel alandaki en güçlü teknoloji şirketlerinden biri haline getiriyor. Bu başarı, geleceğe yönelik vizyonumuzu ve sektöre kattığımız değeri daha da ileriye taşıma konusunda bize ilham veriyor" dedi.

Endüstriyel otomasyonun sınırlarını zorluyor

Değişimi ve inovasyonu iş modelinin merkezine yerleştiren Bluepath Robotics, otonom mobil robot teknolojileri ile üretim süreçlerini daha hızlı, verimli ve depo dostu hale getirerek sektördeki büyük değişimlere öncülük ediyor. Geliştirdiği teknolojiler, insan hatasını en aza indiriyor. Bluepath Robotics son olarak geldiği noktada, sadece Türkiye'de değil, küresel ölçekte de endüstriyel fayda odaklı projelere devam ediyor. Şirket, sektördeki tüm paydaşlarına değer katmaya devam ederken, aynı zamanda inovasyona dayalı büyüme stratejisini sürdürülebilir bir şekilde ilerletiyor.

AmCham Türkiye 2024 I AmChamPion Ödülleri, Türkiye-ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin en başarılı örneklerini tanıtıyor ve ödüllendiriyor. Ödül programı, sürdürülebilirlikten yeniliğe, çeşitlilikten eğitime kadar geniş bir yelpazede başarı hikayelerini ön plana çıkarıyor. Şirketler, projeleri ve girişimleriyle hem yerel hem de küresel düzeyde fark yaratmaya odaklanıyor.