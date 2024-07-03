BMC'nin ürettiği Türkiye’nin ilk yerli apron otobüsü Neoport’a yurtdışında ilgi büyüyor

Seri üretim çalışmalarına hızla devam eden BMC, Cumhuriyetimizin 100. yılında 7 adet Neoport 14M apron otobüsünü dünyanın en büyük ve en önemli havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı’nda kullanılmak üzere TGS Yer Hizmetleri A.Ş.’ye teslim etmişti. Bu yıl haziran ayının başında 7 adet daha teslim edilen apron otobüsü ile beraber İGA İstanbul Havalimanı’nda aktif olarak kullanılan Neoport 14M apron otobüsü sayısı 16 adede yükseldi.

BMC apron otobüslerinin ihracat başarısı

Havaalanlarında uçaklar ile terminal arası yolcuların güvenli ve konforlu taşınması amacıyla kullanılan apron otobüslerini yerli ve milli imkanlarla üreterek sektördeki en önemli açıklardan birini kapatan BMC, Neoport apron otobüsüyle bu alanda dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alırken aynı zamanda Avrupa’nın en büyük ikinci üreticisi konumunda yer alıyor.

BMC’nin yurt içindeki başarısı yaptığı ihracatlarla yurt dışında da devam ediyor. BMC’nin Almanya ve Dubai’de katılmış olduğu havalimanı sektör fuarlarında, otoritelerce büyük beğeni toplayan otobüslerine farklı ülkelerden de talep gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Suudi Arabistan’daki en önemli havalimanı hizmet sağlayıcısı Suudi Al-Amad Havaalanı Hizmetleri ve Destekleyici Taşımacılık Şirketi (SAAS) ile görüşmeler tamamlanarak 10 adet apron otobüsünün ihracatı gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan’da en modern araç ve otobüs filosuna sahip olan, tüm ulusal ve uluslararası şirketlere havalimanları içinde ve dışında ulaşım çözümleri sunan SAAS için yüksek sıcaklık ve zorlu iklim şartlarına uygun özel olarak üretilen apron otobüslerinin temmuz ayı itibariyle Suudi Arabistan havalimanlarında hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Neoport 14M apron otobüsü

BMC tarafından üretilen ilk yerli ve milli apron otobüsü olan Neoport, 14 metre uzunluğu, yolcu iniş ve binişler için tam alçak tabanlı her iki yöne de yatabilen özel yapısı ile havaalanı apronlarında rahat bir ulaşım imkânı sağlıyor.

Türk mühendisleri tarafından özel olarak geliştirilen Neoport apron otobüsü hem yolcu hem de sürücü konforunu en üst seviyeye taşıyacak şekilde tasarlandı. Aracın ön tarafına konumlandırılmış son teknoloji motoru sayesinde kabin içinde çok büyük ve ferah bir yolcu taşıma alanı sunan Neoport, 12 oturan ve 98 ayakta olmak üzere toplam 110 yolcu kapasitesiyle sınıfında lider olarak yer alıyor. Ayrıca geliştirilmiş süspansiyon sistemi sayesinde sürücü ve yolcuların araç içinde hissettiği titreşimi en aza indirerek yolcularına konforlu bir ulaşım imkânı sunuyor.

BMC Neoport; tam havalı servis freni, her iki yana yatma, şasi alçaltma ve yükseltme sistemi, ön ve arka disk frenleri, 6 adet yolcu kapısı, alçak tabanlı monokok gövdesi, iklimlendirme sistemi ve klima sistemi için ek motor özellikleriyle bir apron otobüsünde bulunması gereken özelliklerden fazlasına sahip.