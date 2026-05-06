BMC yeni nesil savunma sanayi araçlarını SAHA EXPO 2026'da tanıttı

Türkiye'nin en köklü ticari ve savunma sanayi araç üreticisi BMC, askeri kara araçları kategorisindeki geniş ürün yelpazesiyle Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki gücüne güç katmaya devam ediyor.

Ürün portföyüne yeni askeri araçları dahil etmeyi sürdüren BMC, 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO 2026’da da fuarın yıldızlarından biri oldu.

İlk kez SAHA EXPO 2026’da sahneye çıkan, zorlu görevlerin yeni çözümü PAMİR 4x4, BMC standında en çok dikkat çeken araçlardan biri olarak ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

PAMİR 4x4, yüksek hareket kabiliyeti ve çok yönlü kullanım yapısıyla sahada fark yaratıyor.

Personel ve lojistik yük taşımacılığında maksimum verimlilik sunan araç, asimetrik savaş koşulları ve TürkSilahlı Kuvvetleri’nin saha tecrübeleri doğrultusunda geliştirilerek güvenli, hızlı ve etkili görev icrası için BMC tarafından tasarlandı.

120 km/saat azami hızı ve 600 kilometreye ulaşan menziliyle uzun soluklu operasyonlarda kesintisiz performans sunan PAMİR 4x4, kabin içinde 4 personel, kasa ile birlikte toplam 10 kişilik taşıma kapasitesiyle görev esnekliğini en üst seviyeye taşıyor.

Farklı görev ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlanan PAMİR 4x4, açık veya kapalı kasa versiyonları sayesinde çeşitli yük gruplarını taşıyabiliyor. Silah Taşıyıcı, Devriye Aracı, Komuta Aracı ve Personel Taşıyıcı gibi farklı konfigürasyon seçenekleriyle ve entegre edilebilen farklı silah sistemleriyle çok amaçlı kullanım imkanı sunuyor.

PAMİR 4x4, %60 dik eğimli arazilerde üstün tırmanma kabiliyeti, aynı eğimde dur-kalk yapabilme yeteneği ve %30 yan eğimde güvenli sürüş performansıyla en zorlu coğrafyalarda dahi görevini eksiksiz yerine getiriyor.

Ayrıca römork ile birlikte %30 eğimde hareket kabiliyeti sayesinde operasyonel gücünü daha da artırıyor.

PAMİR 4x4, Yük ve Personel Aracı, sahadaki etkinliğini kanıtlamaya hazırlanırken Kara Kuvvetleri için kalifikasyon süreçleri de devam ediyor.