BMS Başkaya Metal, 100 milyon liralık yeni tesisle nitelikli istihdamı artıracak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Savunma sanayii odaklı metal şekillendirme faaliyetleriyle öne çıkan BMS Başkaya Metal, üretim gücünü ve pazar payını artıracak önemli bir yatırım hamlesine imza atıyor. Şirket, İmişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 100 milyon TL yatırımla yeni üretim tesisini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni tesisin Ekim ayında faaliyete geçeceğini belirten BMS Başkaya Metal Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başkaya, bu yatırımla yalnızca üretim kapasitelerini değil, sektörel etkilerini de artırmayı planladıklarını ifade etti. Başkaya, “2018 yılında yalnızca birkaç personelle küçük bir atölyede başladığımız yolculuk, bugün bizi 3 bin metrekare kapalı alana sahip, modern bir tesise taşıyor. Bu yatırım, yalnızca fiziki büyüme değil; teknolojik yenilik, üretim verimliliği ve istihdam açısından da önemli bir sıçrama olacak. Hedefimiz, mevcut üretim kapasitemizi yüzde 50 artırmak, aynı oranda yeni istihdam sağlamak” diye konuştu.

Savunma sanayii projelerine butik çözümler sunuyor

Üretimin yüzde 90’ını savunma sanayiine yönelik gerçekleştirdiklerini aktaran Mehmet Başkaya, özellikle deniz kuvvetlerine yönelik askeri sistem çözümleriyle öne çıktıklarını söyledi. Savunma sanayine yerli ve milli çözümler üreten YALTES iş ortaklığıyla MİLGEM başta olmak üzere birçok askeri gemi projesi için özel üretim gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkaya, “MİLGEM ve benzeri platformlar için köprü üstü operatör konsolları, entegre gemi yönetim sistemlerinde kullanılan makine kontrol konsolları üretiyoruz. Bu alandaki tecrübemiz sayesinde askeri projelere özel, yüksek güvenlik ve dayanıklılık kriterlerine sahip çözümler sunabiliyoruz. Savunma sanayiinde butik üretimin öneminin farkındayız ve bu alana göre tasarlanmış hatlarımızla esnek üretim sağlıyoruz. Geçtiğimiz hafta düzenlenen IDEF Fuarı’nda YALTES Genel Müdürü Sayın Bülent Hamzaoğlu’nun elinden bir anı plaketi alarak onurlandırıldık. Başta MİLGEM olmak üzere pek çok stratejik projede Sayın Bülent Hamzaoğlu’nun liderliğindeki YALTES ailesiyle çalışmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Üretimlerinin büyük ölçüde dolaylı ihracat yoluyla uluslararası projelerde değerlendirildiği bilgisini paylaşan Başkaya, ana yüklenici YALTES firması aracılığıyla Avrupa, Asya ve Orta Doğu’daki projelerde yer aldıklarını vurguladı. Başkaya, “Bugün dolaylı ihracatla ürünlerimiz dünya denizlerinde görev yapan askeri platformlara entegre ediliyor. Hedefimiz, Türk mühendisliğiyle geliştirilmiş savunma sistemlerinin uluslararası pazarlarda daha görünür hale gelmesi” diye konuştu.

Yeni fabrika ile nitelikli istihdam artacak

Şirketin hâlihazırda 23 kişiye istihdam sağladığını belirten Başkaya, yeni yatırımla birlikte bu sayının artacağını vurgulayarak, “Nitelikli iş gücüne olan ihtiyacımız giderek artıyor. Yeni tesisimizde robotik üretim sistemleri ve CNC tabanlı işleme hatlarıyla çalışacağız. Bu da teknik personel, operatör ve mühendislik alanlarında ciddi bir istihdam fırsatı sunacak. Yerel ekonomi için de katkı sağlayacak bir yapı kurmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Yatırımın temelinde Ar-Ge ve yerli üretim vizyonu var

Yatırımın yalnızca fiziksel büyümeyi değil, yerli üretim ve teknoloji geliştirme vizyonunu da taşıdığını dile getiren Mehmet Başkaya, “Ar-Ge altyapımızı yeni tesiste daha güçlü hale getireceğiz. Sadece montaj değil, komponent üretiminde de yerlilik oranımızı artırarak savunma sanayiine daha entegre çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Bu, hem şirketimizin hem de ülkemizin stratejik hedeflerine katkı sağlayacak bir gelişme” ifadelerini kullandı.