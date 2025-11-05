  1. Ekonomim
  3. BMW, 3. çeyrekte maliyet düşüşleriyle karını artırdı
BMW, üçüncü çeyrekte maliyetlerin azalmasıyla karını önemli ölçüde artırarak yıl sonu hedeflerini doğruladı ve 2026’da yeni iX3 modeliyle güçlü talep beklediğini açıkladı.

Alman otomobil üreticisi, üçüncü çeyrekte vergi sonrası karını geçen yılın aynı dönemindeki 476 milyon Euro’dan 1,70 milyar Euro’ya yükseltti. Gelir ise 33,84 milyar Euroluk beklentinin altında kalarak 32,31 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) yüzde 33 artışla 2,26 milyar Euro’ya ulaştı ve beklentilerle örtüştü. Grup EBIT marjı yüzde 7,2’ye yükselirken, otomotiv biriminin EBIT marjı yüzde 5,2 oldu; bu da analistlerin yüzde 4,9’luk öngörüsünü aştı. Otomotiv gelirleri 28,51 milyar Euro olarak açıklandı.

BMW, Mini ve Rolls-Royce markalarını da bünyesinde bulunduran grup olarak, 2025 yılı için hedeflerini koruduğunu ve Çin pazarındaki zayıf talebe rağmen araç teslimatlarında hafif artış beklediğini belirtti. Şirket, 2025 görünümünü Çin’deki talep düşüşü ve ABD Başkanı Trump’ın otomobil tarifelerinin etkisi nedeniyle kısa süre önce aşağı yönlü revize etmişti.

BMW, Neue Klasse platformunda üretilen yeni iX3 modeliyle 2026’da büyüme ivmesinin yeniden güçleneceğini ve Avrupa’daki yeni siparişlerin beklentilerin üzerinde geldiğini açıkladı.

