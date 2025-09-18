BMW ConnectedDrive ve MINI Connected ile geleceğin mobilite deneyimi Borusan Otomotiv’de

Sürücülere otomobilleriyle kesintisiz bağlantı imkânı sunan BMW ConnectedDrive ve MINI Connected, her geçen gün eklenen yeni özelliklerle gelişmeye devam ediyor. Her sürücüye özel kişisel ayarlarının kayıtlı kalmasını sağlayan BMW/MINI ID’nin oluşturulduğu bağlantılı sürüş ekosistemi, My BMW ve MINI mobil uygulamaları üzerinden otomobilin yakıt ve şarj seviyesini, lastik basıncını ve bakım durumlarını anlık olarak gösterirken; kapıların, farların ve bagajın yanı sıra elektrikli ve plug-in hybrid modellerde iklimlendirme sisteminin uzaktan kontrol edilebilmesini sağlıyor.

Bağlantılı sürüş ekosisteminin bir parçası olan Haritalar (BMW Maps/MINI Maps), RTTI (Gerçek Zamanlı Trafik Bilgisi) özelliği sayesinde sürücülere trafik durumunu anlık olarak sunarken; şarj istasyonları, park alanları ve dinlenme noktaları gibi yerlerin müsaitlik bilgisiyle birlikte harita üzerinden kolayca seçilebilmesine imkân tanıyor. Ayrıca My BMW ve MINI uygulaması üzerinden oluşturulan rotalar doğrudan otomobile iletilebiliyor. Elektrikli modellerde ise bu deneyim bir adım öteye taşınarak şarj yönetimi ve uzun yolculuklarda rota planlamayı kolaylaştıran E-Route özelliği sayesinde canlı trafik verilerine dayalı akıllı yönlendirmeler ve şarj için duraksama önerileri sunuluyor.

Güvenlik ve konfor yeniden tanımlanıyor

Bağlantılı hizmetler sürüş konforunu farklı bir seviyeye taşırken güvenliği de artırıyor. Kaza anında mobil uygulama üzerinden doğrudan servise ulaşılabilirken, Teleservices özelliği sayesinde otomobilin bakım ihtiyacı oluştuğunda yetkili servis sürücüyle hızlı bir şekilde iletişime geçebiliyor.

Drive Recorder fonksiyonu, araç dışından video kaydı alarak kaza anı gibi gerekli durumlarda sürüşün yeniden izlenmesine imkân tanıyor. Otomobil içi kayıtlar ise İç Ortam Kamerası ile gerçekleştirilebiliyor. My BMW mobil uygulaması üzerinden erişilebilen “Uzaktan 3D İzleme” özelliğiyle araç çevresi 360 derece görüntülenebilirken, alarmın devreye girmesi halinde sistem sürücüyü anında mobil bildirimle bilgilendiriyor ve olay anındaki görüntüleri paylaşarak güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor. Ayrıca otomobiller, uzaktan yazılım güncellemeleri sayesinde sürekli güncel tutuluyor.

Dijital eğlence otomobile taşınıyor

Bağlantılı hizmetler, yalnızca güvenliği değil, kullanıcıların dijital yaşam tarzını da otomobile taşıyor. Drive Recorder, Alarm ile entegre Hırsızlık Önleyici Kayıt Sistemi, 360° Kamera, AirConsole oyun platformu ve üçüncü taraf uygulama mağazası ile Spotify ve YouTube gibi çeşitli video ve müzik akış platformları aracın modeline, işletim sistemine ve donanım desteğine bağlı olarak sürücülere sunulabiliyor. Tüm bu servisler, BMW ve MINI SIM sistemi üzerinden sağlanmakta olup Türkiye’de uygulamaya erişim ve veri kullanımı için abonelik gerektirmeden ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.

Digital Key Plus ve servis kartı ile yeni nesil erişim

ConnectedDrive, Dijital Key Plus teknolojisiyle sürücülere fiziksel anahtar taşımaya gerek kalmadan otomobillerine erişim ve kullanım imkânı sunuyor. iPhone ve Apple Watch ile tam uyumlu çalışan sistem, Ultra Wideband (UWB) teknolojisi sayesinde otomobile yaklaşıldığında otomatik olarak kapıların açılmasını, uzaklaşıldığında ise güvenli biçimde kilitlenmesini sağlıyor. Telefonun şarjı bitse dahi, NFC (Yakın Alan İletişimi) devreye girerek 4–5 saat boyunca otomobile erişim ve çalıştırma imkânı tanıyor. Otomobilin sürüşü için ise herhangi bir süre kısıtlaması bulunmuyor. BMW Digital Key, iPhone üzerinden kolayca diğer kullanıcılarla paylaşılabiliyor, böylece aile üyeleri ya da arkadaşlar da otomobili kendi uyumlu cihazlarıyla kullanabiliyor. Ayrıca, Servis Kartı özelliği sayesinde otomobil, vale veya geçici kullanıcılarla güvenli biçimde paylaşılabiliyor; böylece kullanıcılar hem konforlu hem de güvenli bir deneyim yaşıyor.