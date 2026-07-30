BMW ikinci çeyrek finansal sonuçlarında piyasa beklentilerini geride bıraktı

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Küresel pazarlardaki zorlu rekabet koşullarına rağmen maliyet azaltma programlarını devreye alan BMW, ikinci çeyrekte %2,3’lük otomotiv kâr marjıyla beklentileri aşmayı başardı. Yeni nesil elektrikli araç serisine yönelik güçlü sipariş hacmi ciro kanallarını doğrudan desteklerken, Asya pazarında tırmanan yerel rekabet ve gümrük vergileri operasyonel kârlılık üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor. Şirket, verimliliği artırmak adına geniş çaplı bir istihdam optimizasyonu yürütüyor.

Yeni nesil modeller ve güçlü sipariş hacmi satışları destekledi

Otomotiv sektöründe yaşanan teknolojik dönüşüm süreçlerinde ürün portföyünü yenileyen üretici, yeni nesil araç ailelerine yönelik talebin yüksek seyrettiğini bildirdi. Özellikle iX3 SUV modeli ile yakın dönemde pazara sunulan i3 modeline yönelik küresel çapta alınan güçlü siparişler, zorlu makroekonomik konjonktüre rağmen karlılık oranlarını yukarı taşıyan en önemli operasyonel dayanaklar arasında yer aldı. Ürün karmasındaki bu stratejik değişim, markanın lüks segmentteki pazar payını korumasında kaldıraç görevi üstlendi.

İstihdam azaltımı ve yapay zekâ hamlesiyle maliyet yönetimi hız kazandı

Geçmiş dönemlerde sağlanan milyar dolarlık tasarruf adımlarının ardından operasyonel giderleri daha da aşağı çekmeyi hedefleyen yönetim, geniş kapsamlı bir verimlilik programını uygulamaya koydu. Bu stratejik yapılanma kapsamında, mevcut iş gücünün yaklaşık %5’ine denk gelen 8 bin kişilik bir istihdam azaltma planı devreye alınırken, ürün geliştirme ve tasarım süreçlerinde yapay zekâ tabanlı yazılım altyapılarının kullanımı artırıldı. Dijitalleşme odaklı bu hamlelerle operasyonel süreçlerin hızlandırılması ve üretim maliyetlerinin kalıcı olarak düşürülmesi amaçlanıyor.

Asya pazarındaki rekabet ve ticari tarifeler baskı oluşturmayı sürdürüyor

Küresel ölçekte karlılığı destekleyen adımlara karşılık, dış pazarlarda karşılaşılan jeopolitik ve ticari engeller finansal marjları sınırlandırmaya devam ediyor. Özellikle Çin pazarında yerel üreticilerin elektrikli araç segmentinde tırmandırdığı agresif rekabet, ABD ve Avrupa eksenli yeni gümrük tarifeleri ile Orta Doğu kaynaklı lojistik belirsizlikler ciro üzerinde baskı yaratıyor. Bölgedeki pazar dinamiklerinin değişmesiyle birlikte, şirketin Asya satışları uzun bir sürenin ardından ilk kez Amerika kıtasındaki teslimat hacminin gerisinde kaldı.