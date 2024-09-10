BMW karlılık ve teslimat beklentilerini düşürdü
BMW, teslimatlar ve teknik sorunlar kaynaklı kar ve teslimat beklentilerini aşağı yönlü revize etti.
BMW, otomotiv segmentinde teslimatların durdurulması ve Entegre Frenleme Sistemi (IBS) ile bağlantılı teknik eylemlerden kaynaklanan rüzgarlarla karşı karşıya olduğunu söyleyerek karlılık ve teslimat beklentilerini düşürdü.
Alman otomobil üreticisi, daha önce yüzde 8 ila yüzde 10 arasında olmasını beklediği faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjının 2024 yılı için yüzde 6 ila yüzde 7 arasında olmasını bekliyor.
Şirket ayrıca, daha önce artış bekledikten sonra, belirli bir rakam vermeden teslimatlarda hafif bir düşüş öngördüğünü söyledi.