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BMW karlılık ve teslimat beklentilerini düşürdü

BMW, teslimatlar ve teknik sorunlar kaynaklı kar ve teslimat beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Haber Merkezi
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BMW karlılık ve teslimat beklentilerini düşürdü
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BMW, otomotiv segmentinde teslimatların durdurulması ve Entegre Frenleme Sistemi (IBS) ile bağlantılı teknik eylemlerden kaynaklanan rüzgarlarla karşı karşıya olduğunu söyleyerek karlılık ve teslimat beklentilerini düşürdü.

Alman otomobil üreticisi, daha önce yüzde 8 ila yüzde 10 arasında olmasını beklediği faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjının 2024 yılı için yüzde 6 ila yüzde 7 arasında olmasını bekliyor.

Şirket ayrıca, daha önce artış bekledikten sonra, belirli bir rakam vermeden teslimatlarda hafif bir düşüş öngördüğünü söyledi.

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