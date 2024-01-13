BMW, yılı rekor satışla tamamladı

Otomotiv endüstrisinde yaşanan yarı iletken çip krizi ve bulunurluk sorunlarının azalmasıyla birlikte BMW Group 2023'ü rekorla kapattı. Dünya çapında toplam 2 milyon 555 bin 341 adet teslimat yapan BMW Group’un tam elektrikli otomobil satışları ise yüzde 74,4'lük artışla 376 bin 183 adede ulaştı.

Elektriklide satışlarını yüzde 92,2 artırdı

Premium segmentte dünya çapında liderliğini koruyan BMW, toplam satış adedini bir önceki yıla oranla yüzde 7,3 artırarak 2023 yılında 2 milyon 253 bin 835 otomobil teslimatı gerçekleştirdi. Elektrikli otomobil kategorisinde 330 bin 596 aracı yollarla buluşturan BMW, 2022’ye oranla satışlarını yüzde 92,2 artırmış oldu. Sadece yılın son çeyreğinde 113 bin 458 elektrikli otomobil teslim eden BMW Group’un toplam araç satışları içindeki elektrikli otomobil payı ise yüzde 15 oldu.

2023 yılı satışlarında tamamen elektrikli Yeni BMW iX1 ve Yeni BMW i4, BMW’nin lokomotif modelleri olurken, Yeni BMW i5’in ürün gamına eklenmesi markanın her segmentte tamamen elektrikli modelini müşteriye sunmasını sağladı. BMW Group, Yeni BMW 5 Serisi'nin tamamen elektrikli Touring modelini de 2024 yılında satışa sunarak ürün gamını genişletmeyi sürdürecek.

BMW M’den 200 bini aşkın otomobil satışı

BMW M, bu önemli dönüm noktasını rekor satış adetleriyle de taçlandırdı. 2022'ye oranla teslimatlarını yüzde 14,3 oranında artıran marka, 202 bin 530 adetlik otomobil satışı gerçekleştirerek tüm zamanların rekorunu kırdı. BMW M'in 2023'te en çok satılan otomobili, tamamen elektrikli ilk M modeli olan Yeni BMW i4 M50 oldu. Yeni BMW M2, Yeni BMW XM ve Yeni BMW M3 Touring lansmanlarını gerçekleştiren BMW M'in elektrikli ürün gamı; Yeni BMW i5 M60 ve Yeni BMW i7 M70 ile genişlemeye yıl boyunca devam etti.

BMW Group'un ikonik markası MINI, 2023'te toplam 295 bin 474 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Bu rakam içindeki tamamen elektrikli MINI adedi ise bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak 45 bin 261 oldu. Böylelikle toplam satış rakamının yüzde 15,3'lük kısmı tamamen elektrikli MINI modelinden oluştu.

2030'da tamamen elektrikli bir marka olma vizyonuna sahip MINI, tamamen yenilenen, dijitalleşen ve elektriklenen yeni nesil MINI ailesini 2024'te otomobil tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de de rekor kırdı

Türkiye'de Borusan Otomotiv'in distribütörlüğünü üstlendiği BMW Group'un lokomotif markası konumundaki BMW, Türkiye otomotiv pazarındaki satış adetlerini yüzde 32 oranında artırdı. 2022'de 18 bin 56 adet gerçekleşen BMW satışları, 2023’te 23 bin 801 seviyesine çıktı. Elektrikli premium araç pazarında lider konumda seneyi kapatan BMW, toplamda 3.745 adet tamamen elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi.

MINI Türkiye’de tüm zamanların rekorunu kırdı

MINI, Türkiye'de satış adetlerini 2022 yılına kıyasla yüzde 90 oranında artırdığı 2023 yılında, toplam 2 bin 633 otomobil teslimatı gerçekleştirdi. Türkiye'deki tüm zamanların satış rekorunu kırmayı başaran markanın satışlarının yüzde 43’ünü SUV segmentindeki Countryman modeli oluşturdu. MINI’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği elektrikli otomobil satış payı ise, BMW Group’un dünya genelinde yüzde 15 olan elektrikli satış oranının üzerine çıkarak yüzde 18 oldu.

Borusan Otomotiv, MINI’de elde edilen bu sonuçlar neticesinde markanın en büyük ithalatçısı olma başarısına imza attı.

BMW Motorrad 2023 yılında toplam satış adedini bir önceki yıla oranla yaklaşık 3 kat artırarak 4 bin 628 adet satış rakamına ulaştı. Gerçekleşen satışların üçte birini tamamen elektrikli maxi scooter modeli CE 04 oluştururdu. BMW Motorrad, 750cc ve üzeri motor hacmine sahip motosiklet pazarında elde ettiği yüzde 36'lık payla, bu segmentte en çok tercih edilen marka olarak konumunu güçlendirdi.