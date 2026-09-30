BMW'de yapay zekalı tasarruf hamlesi: Yöneticilerin yüzde 20'si işten çıkarılacak

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Şirketin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, söz konusu azaltım bazı bölümlerin küçültülmesi ve bu bölümlere bağlı yönetim pozisyonlarının azaltılması yoluyla gerçekleştirilecek. BMW'nin planında yapay zekanın da yönetim yapısının yeniden düzenlenmesinde kullanılması öngörülüyor.

Yapay zeka yönetim yapısında kullanılacak

BMW tarafından yapılan bir sunumda, yapay zekanın kıdemli başkan yardımcılarının sayısında yüzde 20'lik bir azalma sağlanmasına ve buna bağlı olarak yönetim yapılarının birleştirilmesine katkıda bulunacağı belirtildi. Şirket, bu uygulamanın "liderlik yapılarının iyileştirilmesine" yardımcı olacağını ifade etti.

BMW'de kıdemli başkan yardımcıları, doğrudan şirketin yönetim kurulunun altında görev yapıyor. Münih merkezli otomobil üreticisinin iş yapısına aşina bir kaynağın verdiği bilgilere göre, şirkette yaklaşık 65 üst düzey yönetici ve bu yöneticilerin altında yaklaşık 400 kıdemli pozisyon bulunuyor.

Bu yapı dikkate alındığında, planlanan yüzde 20'lik azaltımın yaklaşık 100 üst düzey pozisyonun ortadan kaldırılması anlamına gelebileceği belirtiliyor.

Pozisyonların çoğu Münih'te bulunuyor

BMW CEO'su Milan Nedeljkovic, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, azaltılması planlanan pozisyonların çoğunun şirketin merkezi olan Münih'te bulunduğunu söyledi.

Şirketin açıklamasında, yönetim pozisyonlarındaki değişikliklerin yalnızca bireysel görevlerin kaldırılmasıyla sınırlı olmayacağı, bazı bölümlerin ve bu bölümlere bağlı yönetim kademelerinin de azaltılacağı belirtildi.

BMW'nin yönetim kadrosunda planladığı değişiklik, şirketin genel maliyet azaltma çalışmalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket, yönetim yapısının daha fazla konsolide edilmesiyle organizasyonel yapıda değişikliğe gitmeyi hedefliyor.

Almanya'daki çalışan sayısı da azaltılacak

BMW, Temmuz ayında Almanya'daki beyaz yakalı çalışan sayısının azaltılması konusunda bir anlaşmaya varmıştı. Konuya yakın kaynaklara göre söz konusu plan yaklaşık 8 bin pozisyonun azaltılmasını hedefliyor. Bu rakam, şirketin dünya genelindeki toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 5'ine karşılık geliyor.

BMW'nin gönüllü ayrılmaları teşvik etmeye yönelik çalışması, otomobil üreticisinin Çin'deki gerileme ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkileriyle karşı karşıya olduğu bir dönemde gündeme geldi.

Şirketin yeni tasarruf planında yönetim pozisyonlarının azaltılması, bazı bölümlerin küçültülmesi ve yönetim kademelerinin birleştirilmesi öne çıkarken, yapay zekanın da bu dönüşümde kullanılacağı belirtildi.