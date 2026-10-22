BMW'den gönüllü ayrılık programı: İşten erken ayrılan daha fazla kazanacak

Alman otomotiv üreticisi BMW'nin çalışanlarına yönelik gönüllü ayrılık programı, yüksek kıdem tazminatı teklifleriyle gündeme geldi.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre şirket, yaklaşık 50 bin çalışana kişiye özel kıdem tazminatı tekliflerini görüntüleyebilecekleri bir portal açtı.

Programa yoğun ilgi gösterilmesinin ardından yeni başvuruların geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Haberde, bazı çalışanlara sunulan tekliflerin 650 bin Euro'yu aştığı belirtildi. Ancak bu tutarın standart bir ödeme olmadığı, yalnızca belirli koşulları karşılayan çalışanlar için söz konusu olabilecek üst düzey bir teklif olduğu aktarıldı. BMW sözcüsünün de bu rakamı doğrulamayı reddettiği kaydedildi.

Ayrılık için iki tarih belirlendi

Program kapsamında çalışanlara işten ayrılmak için 31 Mart 2027 veya 31 Ekim 2027 tarihleri sunuluyor. Daha erken ayrılmayı kabul eden çalışanların, temel kıdem tazminatına ek olarak iş gücünü daha hızlı azaltmayı amaçlayan bir "Turbo Bonus" alma hakkı bulunuyor.

Ödemelerin nasıl yapılacağı konusunda da çalışanlara farklı seçenekler sunuluyor. Bunlar arasında toplu ödeme, taksitli ödeme, emeklilik birikimine katkı ve doğrudan sigorta ödemeleri yer alıyor. Çalışanlar, koşullara bağlı olarak bu seçeneklerin bir kombinasyonunu da tercih edebiliyor.

Tazminat tutarı neye göre hesaplanıyor?

Kıdem tazminatı tekliflerinin çalışanın maaşı, yaşı ve şirkette geçirdiği süre dikkate alınarak belirlendiği bildiriliyor. Bu nedenle 650 bin euronun üzerindeki teklifler, tüm çalışanlar için geçerli değil. Yüksek maaşlı ve uzun süredir şirkette çalışan personelin daha yüksek ödeme alması bekleniyor.

Programda yaş kriteri de önem taşıyor. 31 Ekim 2027 itibarıyla 55 yaşına giren çalışanların, BMW emeklilerine yönelik belirli haklardan yararlanabileceği belirtiliyor.

Bazı çalışanların işten ayrıldıktan sonra yeni ve ikinci el araç alımlarında indirim gibi avantajları koruyabileceği de ifade ediliyor.

BMW 8 bin kişilik istihdam azaltımına hazırlanıyor

Gönüllü ayrılık programı, BMW'nin 2027 sonuna kadar yaklaşık 8 bin kişilik iş gücü azaltımı hedeflediği dönemde devreye alındı.

Şirketin maliyetleri düşürmeye ve organizasyon yapısını yeniden düzenlemeye yönelik adımları, otomotiv sektöründe devam eden dönüşüm sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Sektörde benzer adımlar başka üreticilerde de görülüyor.

Porsche'nin yaklaşık 5 bin pozisyonu etkileyebilecek planları gündeme gelirken Jaguar Land Rover da gönüllü ayrılık programı uyguluyor.

Otomotiv üreticileri, değişen pazar koşulları ve maliyet baskıları karşısında iş gücü yapılarını yeniden şekillendiriyor.