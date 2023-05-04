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BMW'nin karı %58 arttı

BMW'nin ilk çeyrek karı, güçlü üst düzey model satışlarının Avrupa'da zayıflayan talebi dengelemesiyle yüzde 58.5 artarak 5.38 milyar euroya yükseldi.

Haber Merkezi
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BMW AG'nin ilk çeyrek karı, Avrupa'daki zayıflayan talebi dengeleyen en pahalı otomobillerinin güçlü satışları sayesinde yükseldi.

Şirketin faiz ve vergi öncesi karı yüzde 58.5 artarak 5.38 milyar euroya çıktı.

Ayrıca BMW, 2 milyar euro'luk yeni bir hisse geri satın alma programı duyurdu.