BNP Paribas Cardif’ten yeni nesil hayat sigortası ürünü
BNP Paribas Cardif Türkiye, hayat sigortası ürün portföyünü “Hayatım Yolunda” adlı yeni çözümle genişletti. Yeni ürün, hayat sigortası teminatlarının yanı sıra sağlık ve günlük yaşamı destekleyen asistans hizmetlerini de kapsıyor.
BNP Paribas Cardif Türkiye, bireyleri beklenmedik risklere karşı korumayı hedefleyen “Hayatım Yolunda” isimli yeni hayat sigortası ürününü kullanıma sundu. Şirketin yeni çözümü, standart hayat sigortalarının yanı sıra kritik hastalıklar ve kaza sonucu yaşam kaybına karşı ek teminatlar içeriyor.
Ürün kapsamında sigortalılar, yaşam kaybı teminatına ek olarak kanser, kalp krizi ve inme gibi kritik hastalıklara yönelik güvenceye sahip olacak. Kritik hastalık teminatının kullanılması durumunda diğer poliçe kapsamlarının devam etmesi de ürünün dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.
Poliçe sahipleri ayrıca online doktor, psikolojik danışmanlık, diyetisyen desteği, mini check-up, teknik destek ve 7/24 kara ambulansı gibi çeşitli asistans hizmetlerinden yararlanabilecek. 18-70 yaş aralığındaki bireylerin erişebildiği ürün, farklı paket seçenekleriyle sunuluyor.