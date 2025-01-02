Bode Araç Kapı Sistemleri, yeni ürünler geliştirip alternatif pazarlar bulacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Değişik gruplara yönelik ‘Araç Kapı Sistemleri’nin imalatı konusunda Bursa’nın Kestel Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve Türk-Alman firmalarının ortaklığı ile kurulan BODE Araç Kapı Sistemleri 1967’den bu yana sektörün ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam ediyor. Otobüs karoseri imalatı ile başladıkları üretim serüveninde 1978 itibarıyla ağırlıklı olarak otobüs ve raylı sistemlerde kullanılan kapıların imalatını yapmaya başladıklarını söyleyen BODE Araç Kapı Sistemleri Satış Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Evren Doğru, “Şu anda 13 bin metrekaresi üretim alanı, 7 bin metrekaresi de bürolardan oluşan tesisimiz ile açık alanlar dahil toplam 22 bin 750 metrekare alanda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Doğru 2021 yılında ölçüm cihazları için "Kalibrasyon Hizmeti" numuneler için "Deney Hizmeti" vermek için akreditasyon çalışmalarına başladıkları laboratuvar konusunda da 2023 itibarıyla akreditasyon sertifikalarının TÜRKAK tarafından yayımlandığını hatırlattı.

“Ekonomideki daralma sektör üretimini etkiledi”

Ürünlerinin bir kısmını direkt bir kısmını da dolaylı olarak ihracat pazarlarına sunduklarını belirten Evren Doğru, “Hem global hem de iç pazardaki yavaşlama 2024 içerisinde bizim de üretimimizde benzer etkiyi yarattı. Ana sanayilerin 2026 ile yeni projelerin üretimine başlayacağını öngörüyoruz. Bu da bizim üretimimize pozitif katkı yapacak bir durum. 2024’ün son döneminde olduğu gibi 2025’te de önceliğimiz mevcudu korumaya yönelik çalışmalar olacak. 2025’te yerli üreticiler tarafında bir hareketlenme de beklentilerimiz arasında” diye konuştu.

Bir yandan da yeni projelere hazırlık yaptıklarını belirten Doğru, “2024’te çalışmalarına başladığımız yeni projeyi 2025’te piyasaya sunmak istiyoruz. Ayrıca elektrikli araçlara yönelik geliştirdiğimiz ürünlere de sektördeki büyümeye paralel olarak talep artıyor. Avrupa’ya ağırlıklı ihracat yapıyoruz ama ABD başta olmak üzere alternatif ihracat pazarları konusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Doğru ayrıca ekonomideki daralma ile birlikte artan faiz oranlarının sektörde olumsuz etki yaptığını belirtirken, “Ne yazık ki ekonomide atılan adımlar üretim kanadında yavaşlama getirdi. Yüksek faiz hem finansmana olan erişimi kısıtlarken hem de mevcut nakdin mevduatlara gitmesine neden oldu. Bu da piyasada yatırımı yavaşlatırken nakit döngüsünün bozulmasını sağladı. Süreç esnasında Avrupa başta olmak üzere sınırlarımıza yakın bölgedeki karışıklıklar da göz önüne alınınca piyasada hissedilen etki çok daha yüksek oldu” dedi.