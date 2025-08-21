Bodrum Yeşili projesi büyüyor: Pernod Rıcard Türkiye, Bodrum mandalininde ikinci hasatı yaptı

Bodrum Mandalini’nin kullanım alanlarını artırmak, ekonomik değerini yükseltmek, bahçelerin korunması yoluyla yerel tarımı ve ekonomik döngüyü sürdürülebilir şekilde desteklemek amacıyla Pernod Ricard Türkiye tarafından başlatılan proje kapsamında Trattoria İl Mandarino’da yerel üreticiler, kanaat önderleri, sivil toplum temsilcileri, Bodrum Mandalini’ne gönül verenlerin katılımıyla erken hasat etkinliği düzenlendi.

Coğrafi işaretli Bodrum Mandalini bölge ekonomisine katkı sunuyor

Pernod Ricard Türkiye’nin ikinci kez düzenlediği bu etkinlikle birlikte, coğrafi işaretli ürünün değerine bir kez daha dikkat çekilerek, bu meyveyi doğduğu topraklarda sahiplenme yolunda somut bir adım daha atılmış oldu. Düzenlenen hasat etkinliğinde, katılımcılar, Bodrum Mandalini’nin yeşil halini dalından toplarken, eşsiz aromaya sahip coğrafi işaretli ürünün sürdürülebilirliği ve bölge ekonomisine katkısı bir kez daha vurgulandı.

Kültürel mirasa sahip çıkılıyor

Pernod Ricard Türkiye, bu sene projeyi bir adım öteye taşımak amacıyla “Bir Dilim Bodrum Zamanı” isimli güçlü bir farkındalık kampanyasının lansmanını yaptı. Bu kampanya ile Bodrum’daki yerel işletmeler başta olmak üzere, Türkiye genelindeki yiyecek-içecek sektöründe yer alan tüm işletmeleri, iş ortaklarını, ilgili diğer sektör temsilcilerini ve paydaşlarını menü’lerine ve kendi faaliyet alanlarına Bodrum Mandalini eklemeye davet eden Pernod Ricard Türkiye, bu eşsiz aromaya yer veren her işletmenin, aynı zamanda yerel tarıma, bölge ekonomisine ve kültürel mirasa sahip çıkmış olacağına da dikkat çekti.

Hasat etkinliğinde sanatsal derinlik

Kampanyanın kültürel boyutunu zenginleştirmek amacıyla sanatçılar da projeye katkı sundu. “Bir Dilim Bodrum Zamanı” kampanyasına özel, özgün bir tanıtım kitapçığı basıldı. İpek Çankaya'nın eş-yazarlığını ve editörlüğünü yaptığı kitapçıkta, Doğu Çankaya'nın Bodrum mandalini için yarattığı orijinal çizimler ve kaleme aldığı cümleler yer aldı. Ressam ve heykeltıraş Hanefi Yeter’in Bodrum Mandalini’yle tasarladığı küpler ise projenin kültürel boyutunu zenginleştirerek hasat etkinliğine sanatsal bir derinlik kazandırdı.

"Doğaya saygıyla yola çıktık"

Pernod Ricard Türkiye Hukuk, Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Zümrüt Yezdani Kedik etkinlikte yaptığı konuşmada; "Pernod Ricard Türkiye olarak, sürdürülebilir bir gelecek vizyonumuzla kültürel mirasımızı ve coğrafi işaretli değerlerimizi korumaya öncelik veriyoruz. Bodrum Yeşili projemizle de yerelden güç alarak, doğaya saygıyla çıktık bu yola… Çünkü bu toprağın lezzeti bizim ortak sesimiz. Ülkemizin topraklarında yetişen bu eşsiz coğrafi işaretli ürünün yok olmaması için hep birlikte hareket etmeliyiz.

Bu anlayışla bu sene projemiz kapsamında yeni bir adım daha atarak ‘’Bir Dilim Bodrum Zamanı’’ dedik. Bu kampanyamızla Pernod Ricard Türkiye olarak, başta Bodrum’daki yerel işletmeler olmak üzere, Türkiye genelindeki yiyecek-içecek sektöründe yer alan tüm işletmeleri, iş ortaklarımızı, ilgili diğer sektör temsilcilerini ve paydaşlarını kendi faaliyet alanlarında Bodrum Mandalini’ne yer vermeye davet ediyoruz. Bodrum Mandalini yalnızca bir meyve değil, bir kültür, bir hafıza… Ve bu miras hepimizin…Gelin yerelden doğan bu eşsiz yeşili birlikte çoğaltalım” dedi.

Ağustos ayı boyunca etkinlikler sürecek

Pernod Ricard Türkiye, Bodrum Yeşili projesi kapsamında; Bodrum Mandalini’nin gastronomideki kullanım alanlarını tanıtmak üzere düzenlediği, yerel işletmeler, STK’lar, basın mensupları, fikir önderleri ve sanatçılara yönelik bilgilendirme workshoplarını ağustos ayı boyunca Bodrum’da sürdürecek.

Mandalina sürdürülebilir bir yaşam kültürü olarak konumlandırıldı

Pernod Ricard Türkiye, sosyal sorumluluk projesi “Bodrum Yeşili” ile Bodrum Mandalini’nin içecek ve yiyeceklerdeki potansiyelini geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflerken; önümüzdeki dönemde gastronomi, tarım ve kültür alanlarında hayata geçireceği yeni iş birlikleri ve farkındalık etkinlikleriyle bu eşsiz ürünü yalnızca bir meyve değil, sürdürülebilir bir yaşam kültürü olarak konumlandırmaya yönelik çalışmalarını yürütmeye devam edecek.