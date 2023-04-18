Bodrum’da Rus ve Amerikalı turist yoğunluğu bekleniyor

Mivara Luxury Bodrum Genel Müdürü Mete Üsküdarlı, 2023 yaz turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bodrum bölgesinde hareketliliğin seçimden sonra artacağını belirten Üsküdarlı, “Artan maliyetler nedeniyle yerli turist rezervasyonlarında azalma yaşansa da özellikle Amerika, Rusya, İngiltere, Almanya ve Orta Doğu pazarında artış bekliyoruz. Haziran ayı için Amerika’dan, temmuz ve ağustos ayları için Rusya ve Ortadoğu pazarından yoğun rezervasyonlar alıyoruz. Bodrum dünyanın sayılı lüks destinasyonları arasında ve bu yaz da yoğun ilgi görmeye devam edecek. 2022 yazında kruvaziyer turizmde büyük bir artış yaşamıştık. Bu sezonda da kruvaziyer turizminin çok iyi geçmesini bekliyoruz.” dedi.

Mivara Luxury Bodrum, kapılarını 25 Nisan’da açıyor

Mivara Luxury Bodrum’da sezon açılışının 25 Nisan’da gerçekleştirileceğini söyleyen Mete Üsküdarlı, şunları kaydetti: “2023 yazını teknolojik alt yapımızı yenileyerek ve sunduğumuz konfor alanlarına yeni dokunuşlarla karşılıyoruz. Dünya standartlarındaki tesisimizde bu yaz da konuklarımıza hayallerindeki tatili yaşatırken lükste sınırları aşan bir yaklaşım sunacağız. Ülkemizin bu yıl 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefi var. Biz de Mivara olarak gerek tanıtım çalışmalarımızla gerek misafirlerimize sunduğumuz ayrıcalıklı deneyim ile sürdürülebilir hedefler için var gücümüzle çalışıyoruz. 2023 yazında da yeni rekorlara imza atılacağına inanıyoruz.”