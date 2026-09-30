Bodrum’un doğal ürünleri Hatice Teyze ile Akasya’ya taşındı

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İstanbul’un alışveriş, kültür, sanat ve yaşam merkezi Akasya, farklı marka ve deneyimleri bir araya getiren yapısına Hatice Teyze’yi de ekledi. Bodrum merkezli marka, doğal ürünlerden yöresel lezzetlere uzanan seçkisiyle Akasya’da ziyaretçileriyle buluşuyor.

Bodrum’da doğan Hatice Teyze, doğal yaşam ve geleneksel üretim kültürünü odağına alan ürünleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Markanın hikâyesi, kurucusunun doğal yaşam ve sağlıklı beslenme üzerine yürüttüğü araştırmaların ardından Bodrum’a yerleşmesi ve geleneksel yöntemleri modern üretim teknikleriyle bir araya getirmesiyle başladı.

Bodrum’un lezzetleri İstanbul’da

Hatice Teyze’nin ürün seçkisinde zeytinyağı ve farklı yağ çeşitlerinin yanı sıra reçeller, pekmezler, ballar, sirke, salça ve soslar, tarhana, bakliyat, baharat, makarna ve kurutulmuş sebzeler bulunuyor. Markanın doğal bakım kategorisinde ise yağ, tonik, krem, şampuan, jel ve serum gibi farklı ürün alternatifleri yer alıyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden ürünleri bir araya getiren Hatice Teyze, yerel üreticilerle kurduğu iş birlikleriyle her ürünün yetiştiği ve üretildiği bölgeden sofralara ulaşmasına odaklanıyor.