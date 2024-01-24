Boeing, 737 modelini ürettiği tesislerde üretimi durduruyor

Boeing, 737 uçaklarını ürettiği Seattle bölgesindeki tesislerinde Perşembe günü kalite duruşu yapacağını duyurdu.

Bu kapsamda şirket, söz konusu tesislerde üretim ve teslimat operasyonlarını bir günlüğüne durduracak.

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı Stan Deal, duraklama sırasında çalışanların kalite atölyelerine katılacağını ve "durup ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı değerlendireceklerini ve iyileştirme için önerilerde bulunacaklarını" söyledi.

İlk duruş, 737'nin üretildiği Renton, Washington bölgesindeki fabrikada gerçekleşecek. Boeing, diğer tüm Boeing ticari üretim tesislerinin ve fabrikasyon alanlarının önümüzdeki birkaç hafta içinde duracağını söyledi.