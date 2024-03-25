Boeing CEO'su istifa etti: Hisseleri yükseldi

737 Max jet uçağı merkezli bir krizle boğuşan Boeing, yönetimde kapsamlı değişiklikler yapıldığını ve CEO, ticari uçaklar başkanı ve yönetim kurulu başkanının istifa ettiğini duyurdu. Boeing'den yapılan açıklamada, CEO Dave Calhoun'un 2024 yılı sonunda şirketten ayrılacağı, Yönetim Kurulu Başkanı Larry Kellner'in ise yeniden seçime girmeyeceği belirtildi.

Değişiklik şirket içinden yapıldı

Alınan kararlar doğrultusunda Boeing'in ticari uçaklar bölümünü yöneten Stan Deal da emekli olacak. Şirketten yapılan açıklamada Deal'ın görevini Operasyon Direktörü Stephanie Pope'un üstleneceği belirtildi. Boeing'de uzun süre yöneticilik yapan ve General Electric ve Blackstone Group'da görev alan Calhoun, ABD'li uçak üreticisinin en çok satan uçağı olan 737 Max ile ilgili krizlerin etkisiyle CEO'luk görevine son veriyor.

Yüzde 28 değer kaybetti

Açıklamanın ardından Boeing'in hisseleri New York'ta normal işlemlerden önce yüzde 2 yükseldi. Hisse senedi bu yıl 22 Mart'a kadar yüzde 28 değer kaybederek Dow Jones Endüstriyel Ortalamasında en kötü performansı sergileyen şirket oldu. Calhoun'un gözetiminde Boeing, art arda yaşanan iki kazanın ardından 2020 yılında 737 Max'i ticari hizmete geri döndürdü. Uçak üreticisi itibarını yeniden inşa edip popüler 737'sini Çin'e tekrar teslimata hazırlanırken, Alaska Havayolları'na ait bir 737 Max 9, 5 Ocak'ta havada bir gövde panelini kaybederek şirketi yeniden sıkıntıya soktu.