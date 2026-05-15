Boeing hisseleri yüzde 4 düştü: Trump’ın açıkladığı Çin siparişi beklentileri karşılamadı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in Boeing’den 200 adet yolcu uçağı satın almayı kabul ettiğini açıkladı. Ancak sipariş miktarının beklentilerin altında kalması sonrası Boeing hisseleri yüzde 4’ten fazla geriledi.

Trump, dün Fox News’te yayımlanan Hannity programında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapılan görüşmelere değinerek, “Bugün kabul ettiği bir şey var, 200 jet sipariş edecek... 200 büyük jet” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak açıklanan sipariş miktarının piyasa beklentilerinin altında kalması dikkat çekti.

Görüşmelere yakın kaynaklar, Trump-Xi zirvesi öncesinde yaklaşık 500 uçaklık daha geniş kapsamlı bir paketin değerlendirildiğini öne sürmüştü. Sipariş haberinin ardından Boeing hisseleri piyasa işlemleri sırasında yüzde 4,1 değer kaybetti.

Anlaşmanın hangi model uçakları kapsadığı ve teslimat takvimi gibi detaylar da henüz açıklanmadı.

Çin'den Airbus görüşmesi

Kaynaklara göre Çin, özellikle Boeing 737 MAX tipi uçaklar için Boeing ile görüşmeler yürütüyor. Ayrıca daha pahalı geniş gövdeli uçaklar için de ek siparişlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Öte yandan Pekin yönetiminin Avrupa merkezli Airbus ile de benzer büyüklükte bir uçak anlaşması üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Dünyanın en büyük ikinci havacılık pazarı olan Çin’de Boeing ve Airbus arasındaki rekabet uzun süredir devam ediyor. Airbus, 2010’lu yıllarda Çin pazarında Boeing’in önüne geçmiş ve Tianjin’de A320 son montaj tesisini devreye almıştı.

İhtiyaç daha fazlasına işaret ediyor

Analistlere göre Çin’in artan seyahat talebini karşılamak için kısa vadede yaklaşık 1.000 yeni uçak siparişine ihtiyacı bulunuyor. Boeing ve Airbus projeksiyonları ise Çin’in 2045 yılına kadar en az 9 bin yeni yolcu uçağına ihtiyaç duyacağını ortaya koyuyor.

Çin’in Boeing ile yaptığı son büyük anlaşma, Trump’ın 2017 yılında Pekin’e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında duyurulan 300 uçaklık sipariş olmuştu.

Kelly Ortberg ve Larry Culp gibi ABD’li üst düzey yöneticilerin de Trump’ın Çin ziyaretine eşlik ettiği belirtildi.