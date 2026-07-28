Boeing ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde zarar açıkladı

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ABD'li uçak üreticisi Boeing, 2026'nın ikinci çeyreğinde hisse başına 0,67 dolar zarar açıkladı.

Bu sonuç, analistlerin 0,26 dolar hisse başına zarar beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Şirketin çekirdek faaliyet bazlı hisse başına zararı da 0,76 dolar olurken, piyasa beklentisi 0,28 dolar zarar yönündeydi.

Gelir beklentileri geride bıraktı

Boeing'in ikinci çeyrek geliri 24,56 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece şirket, 24,26 milyar dolar seviyesindeki piyasa beklentisini aştı.

Ticari uçak segmentinin geliri de 11,75 milyar dolar ile analistlerin 11,63 milyar dolar tahmininin üzerinde geldi.

Nakit akışında güçlü iyileşme

Şirketin faaliyetlerden sağladığı nakit akışı 1,36 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bu rakam 687,7 milyon dolar seviyesindeki piyasa beklentisini önemli ölçüde geride bıraktı.

Düzeltilmiş serbest nakit akışı ise 631 milyon dolar oldu. Analistler bu kalemde 331,4 milyon dolar negatif serbest nakit akışı bekliyordu.