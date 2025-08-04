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Boeing işçileri grev kararı aldı

Boeing’in sunduğu yüzde 20 maaş artışı ve iyileştirilmiş emeklilik teklifini reddeden IAM Local 837 sendikası üyeleri greve gitme kararı aldı.

Haber Merkezi
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Boeing işçileri grev kararı aldı
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Uluslararası Makine İşçileri ve Havacılık Çalışanları Birliği (IAM) Local 837 üyeleri, Boeing’in son teklifini reddederek pazar gece yarısından itibaren greve gitme kararı aldı. Şirketin sunduğu yeni teklif, yüzde 20’lik maaş artışı ve emeklilik katkı paylarında iyileştirmeler içeriyordu.

Birlik Başkanı Tom Boelling, yaptığı açıklamada, “Üyelerimiz seslerini net şekilde duyurdu. Bu ülkenin savunmasında kritik rol oynayan bu işçiler, yetenekleri ve sadakatleriyle uyumlu bir sözleşmeyi hak ediyor” dedi.

Grev tehdidi, Boeing’in toplam gelirinin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan savunma ve uzay bölümü üzerindeki finansal baskıyı artıracak. St. Louis tesislerinde çalışan işçiler, F-15 savaş uçağı, T-7 eğitim jeti, füze ve mühimmatlar ile 777X yolcu uçakları için parçalar üretiyor.

Şirketten "üretim sürdürülecek" açıklaması

Boeing yöneticisi Dan Gillian, grev planına hazır olduklarını ve grev dışı personelle üretimin sürdürüleceğini belirtti. Şirketin CEO’su Kelly Ortberg ise grevin etkisini küçümseyerek, bu grevin geçen yıl Seattle’daki büyük grevle kıyaslanamayacağını söyledi.

Boeing, sendikanın ilk teklifini reddetmesinin ardından daha cömert bir anlaşma sunmuştu. Buna göre, ortalama yıllık ücret 75 bin dolardan 102 bin 600 dolara çıkacaktı. Tartışmalı vardiya planı kaldırıldı ve şirketin emeklilik planına katkısı üç yıla yayılmak yerine hemen verilecekti. Ancak, şirket 5 bin dolarlık imza bonusunun, sözleşme 11:59’a kadar onaylanmazsa geri çekileceğini duyurdu.

Son dönemde havacılık sektöründe artan sendikal hareketlilik dikkat çekiyor. Bu yıl Pratt & Whitney çalışanlarının üç haftalık grevi Airbus’a motor tedarikinde ciddi sıkıntılara yol açmıştı. Boeing’in ticari uçak üretimi de 2024 sonunda iki aylık bir grevle sekteye uğramıştı. Uzmanlar, bu gelişmeleri nitelikli iş gücü kıtlığının sendikalara kazandırdığı yeni güç olarak yorumluyor.

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