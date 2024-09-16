  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Boeing, maliyet azaltmaya dönük önlemlerini açıkladı
Takip Et

Boeing, maliyet azaltmaya dönük önlemlerini açıkladı

ABD'li uçak üreticisi Boeing, fabrika işçilerinin geçen hafta greve başlamasının ardından maliyetleri azaltmak için işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi önlemler almayı planladığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Boeing, maliyet azaltmaya dönük önlemlerini açıkladı
Takip Et

Boeing Mali İşler Direktörü (CFO) Brian West, konuya ilişkin çalışanlara gönderdiği mesajda, grevdeki işçilerle yeni sözleşme üzerinde uzlaşmak için iyi niyetle çalışıldığını belirtti.

West, işlerinin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, "Bu grev, toparlanmamızı önemli ölçüde tehlikeye atıyor, nakdi korumak ve ortak geleceğimizi güvence altına almak için gerekli adımları atmalıyız" ifadesini kullandı.

Maliyetleri azaltmaya yönelik atılması planlanan adımlara da değinen West, Boeing genelinde tüm seviyelerde işe alımların dondurulması ve tüm maaş artışlarının durdurulmasının değerlendirildiğini aktardı.

Birçok çalışanın geçici ücretsiz izne çıkarılması da değerlendiriliyor

West, kritik müşteri, program, düzenleyici veya tedarik zinciri faaliyetleri için olmayan tüm seyahatlerin durdurulmasının, gerekli olmayan sermaye ve tesis harcamalarının askıya alınmasının, şirketin hava gösterileri, ticari gösteriler ile özel etkinliklere katılımının da azaltılmasının planlandığını kaydetti.

Tedarikçi harcamalarında da önemli kesintiler yapmayı planladıklarını belirten West, 737, 767 ve 777 programlarında satın alma emirlerinin çoğunu durduracaklarını belirtti.

West, "Ayrıca, gelecek haftalarda birçok çalışan, yönetici ve üst düzey yönetici için geçici ücretsiz izne çıkarma gibi zor bir adımı da değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM) tarafından temsil edilen yaklaşık 30 bini aşkın işçi, 13 Eylül'de greve başlamıştı. İşçilerin grev kararı, Boeing'in dört yıllık sürede yüzde 25'lik ücret artışı teklifini reddetmelerinin ardından gelmişti.

Bakan Şimşek: Enflasyonda kalıcı düşüş başladıBakan Şimşek: Enflasyonda kalıcı düşüş başladıEkonomi

 

ABD'den 5 kişi ve bir kuruluşa yaptırımABD'den 5 kişi ve bir kuruluşa yaptırımDünya

 

 

 

Şirket Haberleri
Anadolu Isuzu tam elektrikli yeni modeli BIG.e'yi Hannover'da görücüye çıkardı
Anadolu Isuzu tam elektrikli yeni modeli BIG.e'yi Hannover'da görücüye çıkardı
Aydın Yatırım Grup, 'Ayrıcalıklı Yaşamı' yeni tanıtım ofisinde anlatacak
Aydın Yatırım Grup, 'Ayrıcalıklı Yaşamı' yeni tanıtım ofisinde anlatacak
Salgınlara karşı mücadele buluşlarla başladı
Salgınlara karşı mücadele buluşlarla başladı
Sabancı, “Dünyanın En İyi Şirketleri” listesinde Türkiye’nin lideri oldu
Sabancı, “Dünyanın En İyi Şirketleri” listesinde Türkiye’nin lideri oldu
Pazarama okula dönüş alışverişinde en çok tercih edilen ürünleri açıkladı
Pazarama okula dönüş alışverişinde en çok tercih edilen ürünleri açıkladı
Halkbank’tan kadın girişimcilere 72 milyar lira finansman desteği
Halkbank’tan kadın girişimcilere 72 milyar lira finansman desteği