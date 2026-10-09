Boeing, PAC-3 MSE arayıcı başlık üretimini üç katına çıkaracak

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ABD merkezli Boeing, Patriot hava savunma sisteminin önleme mühimmatı PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) füzesinde kullanılan arayıcı başlıkların üretim kapasitesini üç katına çıkarmaya hazırlanıyor.

Şirket, Lockheed Martin tarafından yaklaşık 14,7 milyar dolar değerinde 7 yıllık sözleşme ile ödüllendirildiğini açıkladı. Sözleşme, PAC-3 MSE arayıcı başlıklarının ölçeklendirilerek teslim edilmesini kapsıyor.

Söz konusu sözleşme, füzenin güdüm bileşeni olan ve gelen hedefleri tespit ederek takip edilmesini sağlayan arayıcı başlıkların üretiminin üç katına çıkarılmasına olanak tanıyacak.

Üretim Huntsville tesisinde yapılacak

Üretimin, Boeing'in Huntsville, Alabama'daki tesisinde gerçekleştirileceği bildirildi. Sözleşmenin, şirketin Nisan ayında Savaş Bakanlığı ile imzaladığı çerçeve anlaşmanın devamı olduğu belirtildi.

Arayıcı başlık, füzenin burun kısmında yer alan radar sensörü olarak görev yapıyor. Sistem, balistik füzeler, hipersonik tehditler ve hava araçlarına karşı angajman sağlamak üzere tasarlandı.

Öte yandan Lockheed Martin, Ocak ayında yıllık PAC-3 füze üretimini yaklaşık 600 adetten 2 bin adede çıkarmak amacıyla 7 yıllık bir çerçeve anlaşması duyurmuştu.

Söz konusu üretim artışının, İran ve Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle artan talep ve azalan ABD stokları üzerine gündeme geldiği değerlendiriliyor.