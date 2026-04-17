Boeing, Seattle’da rekor işe alım hamlesiyle üretim hızını artırıyor

Şirketin Pasifik Kuzeybatı bölgesindeki sendikalı fabrika işçisi sayısı 34 bin barajını aşarken, yeni işe alım dalgası özellikle 737 MAX ve 777X programlarındaki üretim hedeflerini yakalamayı amaçlıyor.

737 MAX ve 777X hattında personel takviyesi

Boeing’in üretim stratejisinde yaşanan bu vites değişimi, özellikle Everett tesisindeki yeni 737 MAX üretim hattının devreye girmesiyle doğrudan bağlantılı görünüyor. Şirket, 2024 sonunda küresel iş gücünü yüzde 10 oranında azaltma kararı almış ve yaklaşık 17 bin çalışanıyla yollarını ayırmıştı; ancak 2026 yılının ilk çeyreğinde teslimat rakamlarında Airbus'ı geride bırakması, personelde yeniden büyüme ihtiyacını doğurdu. Mevcut haftalık 100-140 kişilik alım temposu, şirketin sadece emekli olan teknik personeli ikame etmekle kalmadığını, aynı zamanda üretim bandındaki jet hızını artırmaya odaklandığını kanıtlıyor.

Havacılık sektöründe kalifiye iş gücü sıkıntısı sürüyor

Boeing’in bu devasa işe alım hamlesi, havacılık sektöründe pandemi sonrası devam eden kalifiye teknik eleman krizinin gölgesinde gerçekleşiyor. Şirketin sendika liderlerinden Jon Holden’ın paylaştığı verilere göre, sadece Seattle bölgesindeki iş gücü 34 bini aşmış durumda ve bu sayının 2026 sonuna kadar artmaya devam etmesi planlanıyor. Boeing, özellikle kompozit onarım ve uçak montajı gibi uzmanlık gerektiren alanlarda eğitim programlarını ve çıraklık kontenjanlarını genişleterek, 2024'teki duraklama döneminin ardından üretim kapasitesini tam randımana ulaştırmayı hedefliyor.

Finansal toparlanma ve gelecek projeksiyonu

2024 yılında yaşanan grevler ve kalite kontrol süreçlerindeki aksamalar nedeniyle milyarlarca dolar nakit çıkışı yaşayan şirket, 2026’nın bu yeni döneminde nakit akışını dengelemek için teslimat hızına güveniyor. 737 MAX üretim bandının aylık 42-53 adetlik tempoya çıkarılması hedeflenirken, fabrika işçisi alımındaki bu rekor hız, Boeing’in maliyet azaltma sayfasını kapatıp yeniden büyüme ve teslimat sayfasına geçtiğinin en net göstergesi olarak okunuyor.