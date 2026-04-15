Boeing, teslimat rekoruyla borsada irtifa kazanıyor

Boeing, 2025 yılının son çeyreğinde gerçekleştirdiği 160 uçak teslimatıyla toplam yıllık rakamını 600 seviyesine taşıyarak 2018’den bu yana en verimli dönemine imza attı. Bu başarının merkezinde yer alan 737 programı kapsamında 117 uçağın gökyüzüyle buluşması ve buna 27 adet 787 Dreamliner’ın eşlik etmesi, üretim süreçlerindeki kriz yorgunluğunun geride kaldığını gösteriyor. Bir önceki yılın aynı döneminde sadece 57 uçak teslim edilebildiği hatırlandığında, bir yıl içinde yakalanan bu keskin yükseliş, havacılık devinin üretim çarklarını yeniden tam kapasiteyle döndürmeye başladığının en somut kanıtı olarak öne çıkıyor.

Finansal toparlanma ve borsadaki yükseliş ivmesi

Üretimdeki bu yıllık yüzde 72’lik devasa artışın piyasalardaki yansıması gecikmedi ve Boeing hisseleri açıklanan rakamların ardından hızla değer kazanarak yatırımcısına nefes aldırdı. Şirket, yedi yıl aradan sonra sipariş yarışında ezeli rakibi Airbus’ı geride bırakırken; elde edilen 23,9 milyar dolarlık gelir ve pozitif nakit akışı, geçmişteki güvenlik krizlerinin ve mali darboğazın yarattığı ağır faturanın artık ödenmeye başladığına işaret ediyor. Nakit akışındaki bu iyileşme, sadece bir bilanço başarısı değil, aynı zamanda şirketin operasyonel hatalardan arınarak finansal sağlığına kavuşma yolunda attığı dev bir adım niteliği taşıyor.

2026 vizyonu ve stratejik büyüme hedefleri

Boeing, bu teslimat başarısını kalıcı bir büyüme stratejisine dönüştürmek amacıyla 737 MAX üretim bandını aylık 42 uçağa çıkarma planını devreye alırken, 787 programındaki kapasite artırım çalışmalarına da hız verdi. Henüz tüm sorunlar tamamen aşılmamış olsa da kaydedilen bu ilerleme, şirketin önümüzdeki dönemde 1 ile 3 milyar dolar arasında pozitif nakit akışı sağlama hedefini gerçekçi kılıyor. Yılı 682 milyar dolarlık rekor bir sipariş birikimiyle kapatan Boeing, hem teknolojik hem de operasyonel anlamda yeni bir sayfa açarak havacılık dünyasındaki liderlik koltuğunu sağlamlaştırmaya odaklanıyor.