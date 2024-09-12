Boeing’de çalışanların kritik oylaması

Boeing, çoğu Seattle bölgesinde olmak üzere 33.000 uçak montaj işçisinin greve gidip gitmeyeceğini ve şirketin en çok satan uçaklarının üretimini durdurup durdurmayacağını bugün öğrenmeye hazırlanıyor.

Uluslararası Makinistler ve Havacılık ve Uzay İşçileri Birliği üyeleri, dört yıl içinde yüzde 25 ücret artışı içeren bir sözleşme teklifini onaylayıp onaylamamayı oylamayı planlıyor.

Fabrika işçileri sözleşmeyi reddeder ve üçte ikisi grev yönünde oy kullanırsa, cuma günü TSİ 07:01'de iş bırakma eylemi başlayacak. İş bırakma eylemi uçuş iptallerine yol açmayacak ya da havayolu yolcularını doğrudan etkilemeyecek, ancak Boeing'in uçak, savunma ve uzay operasyonlarındaki sorunların damgasını vurduğu bir yılda itibarına ve mali durumuna bir darbe daha vuracak.

Yeni CEO Kelly Ortberg makinistlere bir grevde "kimsenin kazanmayacağını" söyleyerek grevi önlemek için son bir çaba gösterdi. "Boeing için, kısmen geçmişteki kendi hatalarımız nedeniyle işimizin zor bir dönemde olduğu bir sır değil. Birlikte çalışarak işlerimizi yoluna koyabileceğimizi biliyorum, ancak bir grev ortak iyileşmemizi tehlikeye atacak, müşterilerimizin güvenini daha da sarsacak ve geleceğimizi birlikte belirleme yeteneğimize zarar verecektir." dedi.

Sözleşmeyi müzakere eden pazarlık komitesi onaylanmasını tavsiye etmesine rağmen, IAM 751. Bölge Başkanı Jon Holden bu hafta başında işçilerin grev yönünde oy kullanacağını öngörmüştü. İşçilerin birçoğu sosyal medyada anlaşmayla ilgili şikayetlerini paylaşmıştı. Oylama Washington eyaleti, Portland, Oregon ve diğer bazı yerlerdeki sendika salonlarında yapılacak ve sonuçların perşembe gecesi açıklanması bekleniyor.