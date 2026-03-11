Boeing’de kablo hataları: 737 MAX teslimatlarında yeni kriz

ABD’li uçak üreticisi Boeing, 737 MAX modelinde tespit edilen kablo hataları nedeniyle bazı teslimatların erteleneceğini duyurdu. Wall Street Journal’ın aktardığına göre, üretim aşamasında yaşanan işleme hataları kabloların çizilmesine yol açtı. Bu teknik sorun, şirketin halihazırda baskı altında olan üretim kalitesine dair yeni soru işaretleri doğurdu.

Üretim hedefleri ve yeni montaj hattı

Boeing, yıllık yaklaşık 500 uçak teslim etme hedefini değiştirmediğini vurguladı. Şirket, aylık üretim hızını 42 uçak seviyesinde tutarken, yıl içinde bu rakamı 47’ye çıkarmayı planlıyor. Ayrıca Everett, Washington tesisinde bu yaz dördüncü montaj hattının devreye alınacağı açıklandı. Bu adımlar, teslimat gecikmelerinin etkisini azaltmayı amaçlıyor.

Sorunun erken tespit edilmesi, daha büyük güvenlik risklerinin önüne geçilmesini sağladı. Ancak teslimatların ertelenmesi, havayolu şirketlerinin filo planlamalarını doğrudan etkileyebilir. Özellikle küresel hava taşımacılığında talebin arttığı bir dönemde yaşanan bu aksaklık, Boeing’in müşterileriyle ilişkilerini zedeleme potansiyeli taşıyor.

Boeing hisseleri değer kaybetti

Finansal açıdan da gelişme olumsuz yansıdı. Haberin ardından Boeing hisseleri ABD piyasalarında değer kaybetti. 737 MAX programı geçmişte yaşanan kazalar ve üretim sorunları nedeniyle zaten baskı altındayken, yeni kalite hatası şirketin güvenilirlik algısını daha da aşındırıyor.

Boeing’in önümüzdeki dönemde hem üretim hızını artırma hem de kalite kontrol süreçlerini sıkılaştırma yönünde adımlar atması bekleniyor. Şirketin bu çabaları, hem yatırımcıların hem de havayolu şirketlerinin güvenini yeniden kazanmak için kritik önem taşıyor.