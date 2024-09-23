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Boeing'den grevdeki işçilere yeni ücret teklifi

Boeing, ABD'nin batı kıyısındaki grevde olan işçilerini temsil eden sendikaya, genel ücret artışı teklifini yüzde 30'a yükselttiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Boeing'den grevdeki işçilere yeni ücret teklifi
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Boeing (BA.N) yaptığı açıklamada, ABD'nin batı kıyısındaki grevdeki işçilerini temsil eden sendikaya genel ücret teklifini yüzde 30'a çıkardığını duyurdu.

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM) tarafından temsil edilen yaklaşık 30 bini aşkın işçi, 13 Eylül'de greve başlamıştı. İşçilerin grev kararı, Boeing'in dört yıllık sürede yüzde 25'lik ücret artışı teklifini reddetmelerinin ardından gelmişti.

Boeing Mali İşler Direktörü (CFO) Brian West, konuya ilişkin çalışanlara gönderdiği mesajda, grevdeki işçilerle yeni sözleşme üzerinde uzlaşmak için iyi niyetle çalışıldığını belirtti.

West, işlerinin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, "Bu grev, toparlanmamızı önemli ölçüde tehlikeye atıyor, nakdi korumak ve ortak geleceğimizi güvence altına almak için gerekli adımları atmalıyız" ifadesini kullandı.

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