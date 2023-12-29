Boeing’den havayolu şirketlerine 737 Max için inceleme çağrısı

Boeing, havayolu şirketlerini 737 Max modelinde olası bir gevşek cıvata için inceleme yapmaya çağırıyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA), uluslararası bir operatörün somunu eksik bir cıvata keşfetmesinin ardından uçak üreticisinin denetimler için çağrıda bulunduğunu söyledi.



Boeing'den yapılan açıklamada, "Söz konusu uçakta tespit edilen sorun giderilmiştir. İhtiyatlı olmak adına, operatörlere 737 Max uçaklarını incelemelerini ve bulguları bize bildirmelerini tavsiye ediyoruz. FAA'yı ve müşterilerimizi bilgilendirdik ve onları gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz." denildi.

FAA, dümen kontrol sistemindeki olası bir gevşek cıvatayı aramak için Boeing 737 Max uçaklarının hedeflenen denetimlerini yakından izlediğini söyledi. Boeing, yalnızca iki saat süren kontrollerin önümüzdeki iki hafta içinde yapılmasını tavsiye etti.