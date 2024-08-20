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Boeing’den kritik karar: Testler durduruldu

Boeing, jetin yapılarından birinde hasar tespit etmesinin ardından 777X uçağının testlerini durdurdu.

Haber Merkezi
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Boeing’den kritik karar: Testler durduruldu
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Boeing, geniş gövdeli uçaklardan birinin yapısında hasar tespit etmesinin ardından 777X'in uçuş testlerini durdurduğunu açıkladı.

Şirket, motor ile uçak yapısı arasında olduğunu söylediği özel parçadaki hasarı, planlı bakım sırasında keşfettiğini söyledi. O zamandan beri test filosundaki diğer üç 777-9 uçağını yere indirdi. Boeing, diğer uçaklar için başka bir uçuş testi planlanmadığını söyledi.

Boeing yaptığı açıklamada, "Ekibimiz parçayı değiştiriyor ve bileşenden öğrenilenleri yakalıyor ve hazır olduğunda uçuş testine devam edecek" dedi.

Boeing'in web sitesine göre, Federal Havacılık İdaresi ve 481 adet 777X siparişi veren müşterileri bilgilendirildi.

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