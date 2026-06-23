Boeing’den okyanus devriye uçaklarına 121 milyon dolarlık elektronik kalkan

Uzak denizlerdeki keşif ve karakol operasyonlarında görev yapan hava platformlarının yeteneklerini artırmayı hedefleyen bu stratejik girişim, toplam 9 adet gelişmiş modernizasyon kitinin üretimini kapsıyor. Tedarik zincirindeki aksamaları ve hammadde kıtlığını aşmaya yönelik özel mühendislik çözümlerini de barındıran proje kapsamında, yenileme kitlerinin 6 adedi Amerikan hava unsurları için ayrılırken, kalan 3 adet kit ise küresel güvenlik ortaklığının bir uzantısı olarak Avustralya envanterindeki uçaklara entegre edilecek.

Üretim süreçlerindeki lojistik riskleri minimuma indirmek amacıyla çalışmalar coğrafi olarak farklı bölgelere dağıtılmış durumda. Teknik operasyonların ve sistem montajlarının %80 gibi çok büyük bir bölümü Jacksonville tesislerinde icra edilecek. Kalan kritik mühendislik süreçlerinin %11'i St. Louis fabrikasındaki atölyelerde, %9'luk payı ise Mesa merkezindeki uzmanlık laboratuvarlarında tamamlanarak teslimata hazır hale getirilecek.

İki ülkenin gücünü birleştiren karma finansman

Geliştirilen bu savunma hamlesi, bütçe yönetimi açısından da çok uluslu ve koordineli bir mali yapıya dayanıyor. Projeye aktarılan finansmanın 92,8 milyon dolarlık aslan payı ABD'nin 2026 mali yılına ait uçak tedarik ödeneklerinden aktarılırken, 8,2 milyon dolarlık ek kısım ise 2024 mali yılı bütçe dengelerinden sağlandı. Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri ise projenin kendi envanterini ilgilendiren bölümü için ortak fona 20,1 milyon dolarlık doğrudan nakdi katkıda bulundu.

Tüm montaj, yazılım entegrasyonu ve saha testlerinin Mayıs 2029 tarihine kadar eksiksiz olarak bitirilmesi hedefleniyor. Deniz sınırlarının güvenliğini ve okyanuslardaki teknolojik üstünlüğü uzun vadede garanti altına alacak olan bu büyük hamle, müttefik güçlerin küresel caydırıcılık vizyonunu pekiştiren en net adımlardan biri olarak kayıtlara geçiyor.