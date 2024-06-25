Boeing'den tedarikçisi Spirit Aero'yu satın alma teklifi

Boeing, 737 modelinin tedarikçilerinden Spirit AeroSystems Holdings'i satın almayı planlıyor. Bloomberg News'un haberine göre Boeing, Spirit AeroSystems Holdings'i hisse başına yaklaşık 35 dolar değerle satın almayı teklif etti.

Bu teklif, Spirit'in pazartesi günü 33,07 dolar olan hisse senedi kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 6'lık bir primi ve Boeing'in devralma görüşmelerinin kamuoyuna açıklanmasından bir gün önce, 29 Şubat'taki kapanış fiyatına göre yüzde 22,4'lük bir artışı temsil ediyor.

Bloomberg'in haberine göre, Boeing teklifini tamamı nakit olan bir tekliften değiştirdi ve son teklifin nihai şartları hala tartışılırken, küçük bir miktar nakit içerebileceğini ve anlaşmanın birkaç gün içinde açıklanmasının beklendiğini ekledi.