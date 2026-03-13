Boeing’e "kusursuzluk" ültimatomu: ABD Hava Kuvvetleri siparişleri askıya aldı

Havacılık devi Boeing ile Amerikan ordusu arasındaki ipler, KC-46 Pegasus modeli tanker uçaklarında yaşanan bitmek bilmeyen sorunlar nedeniyle kopma noktasına geldi. Hava Kuvvetleri’nin operasyonel kanadından gelen son açıklamalar, Boeing için ciddi bir mali uyarı niteliğinde: Mevcut uçaklardaki tasarım ve mühendislik hataları tamamen ortadan kalkmadan tek bir yeni alım dahi yapılmayacak. Ordu, "önce hataları düzelt, sonra satış yap" diyerek şirketi köşeye sıkıştırdı.

Teknik aksaklıklar operasyonları felç etti

Yıllardır çözülemeyen kamera sistemindeki görüntü problemleri ve yakıt ikmali sırasındaki mekanik arızalar, bu uçakların savaş ortamındaki etkinliğini kritik seviyenin altına düşürdü. Boeing, bu hataları telafi etmek için milyarlarca dolar harcamış olsa da ordunun sahadaki beklentilerini karşılamayı henüz başaramadı. Hava Kuvvetleri yönetimi, uçuş güvenliğini doğrudan tehlikeye atan bu süreçte artık daha fazla bütçe ayrılmayacağını ve güvenilir bir performans garanti edilmeden yeni bir sözleşme imzalanmayacağını net bir dille belirtti.

Savunma devine kalite ambargosu

Boeing'in üretim bandındaki mühendislik hataları ve kalite kontrol sorunları nedeniyle ordunun alımları durdurma kararı alması, şirket için kritik bir dönüm noktasına işaret ediyor. Hataların düzeltilmesi için kısıtlı bir süresi kalan havacılık devi, bu hamleyle birlikte hem itibar kaybı hem de ciddi bir nakit akışı kriziyle karşı karşıya kalmış durumda. Ordunun sergilediği bu tavizsiz tutum, şirketin savunma sanayisindeki geleceğini ve operasyonel güvenilirliğini tartışmaya açarak kapsamlı bir sorgulama sürecini başlatıyor.