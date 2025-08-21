Boeing'ten Çin'e 500 uçak satış planı

Boeing ile Çin arasında 500'ye yakın uçak satışı için görüşmelerin yapıldığı ileri sürüldü. Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre, taraflar hâlâ uçakların modelleri, toplam sipariş miktarı ve teslimat takvimi gibi ayrıntıların üzerinde çalışıyor.

Bu dev satışın, iki ülke arasında Trump’ın ilk döneminden bu yana devam eden gerilimlere bağlı olduğu ve gerilimler sonucunda gerçekleşemeyebileceği de ihtimaler arasında yer alıyor.

Çinli yetkililerin ihtiyaç duyulacak uçak sayısını belirlemek için yerel havayolları ile görüşmelere başladığı ifade ediliyor. Planlanan bu işlem, kapsam olarak Çin’in Airbus SE ile yaptığı ancak henüz kamuoyuna duyurmadıkları 500 uçak siparişini içeriyor.

Hisseler yükseldi

Bloomberg’in görüşmelerle ilgili haberinin ardından Boeing hisseleri, perşembe günü ABD piyasa öncesi işlemlerde yüzde 3,7’ye kadar yükseldi. Şirketin hisseleri, CEO Kelly Ortberg’in liderliğinde yürütülen yeniden yapılanma süreciyle bu yıl yüzde 27 değer kazandı.

Siparişin, iki ülke arasında devam eden ticaret anlaşması sürecinde önemli olması bekleniyor.

Ülke liderleri 2023 yılında benzer bir anlaşmaya çok yaklaşmış ancak dönemin ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, San Francisco’daki zirveden uçak satışı gerçekleştirmeden ayrılmıştı.

Trump’ın Ocak ayında Beyaz Saray’a dönmesinden bu yana Boeing’e verilen uçak siparişleri ABD diplomasisinin önemli bir parçası haline geldi. Ülkeler, gökdelen fiyatına ulaşan uçaklar için yeni, geçici ve mevcut anlaşmaları öne çıkararak ABD ile olan ticaret dengesizliklerini azaltmaya çalışıyor.

Ekim ayında görüşme bekleniyor

ABD ile Çin, yüzde 145’e kadar çıkan misilleme tarifelerini düşürmelerinin ardından birkaç kez görüşme gerçekleştirdi ancak henüz nihai bir ticaret anlaşmasına varılamadı. Yaz başında Şi Cinping, Trump’ı belirsiz bir tarihte Çin’e davet etmişti. İki lider için olası bir görüşme Ekim ayı sonunda Güney Kore’de gerçekleşecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi öncesinde olabilir.

Çin için bu anlaşma hem Boeing hem de Airbus’ta 2030’lara kadar büyük ölçüde tükenmiş olan teslimat slotlarını güvence altına almak anlamına geliyor.

Boeing’in tahminlerine göre, dünyanın ikinci büyük havacılık pazarı olan Çin’in ticari uçak filosu önümüzdeki 20 yılda iki katından fazla büyüyerek 9 bin 755 uçağa ulaşacak. Bu rakam, Çin’in yerli üreticisi Comac’ın üretebileceğinden çok daha fazla.