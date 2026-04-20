BofA’dan SASA hisselerinde 322 milyon adet satış
Bank of America (BofA), SASA hisselerinde 322 milyon adet net satış gerçekleşti.
Bank of America’nın yüzde 100 kontrolündeki iştiraki Merrill Lynch International, 16 Nisan 2026 tarihinde SASA Polyester Sanayi A.Ş. paylarında 3,06–3,09 TL fiyat aralığından toplam 868.018.115 adet alış, 1.190.360.062 adet satış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemler sonucunda net satış 322.341.947 adet olarak kaydedildi.
Söz konusu işlem sonrası Bank of America’nın SASA Polyester Sanayi A.Ş. sermayesindeki dolaylı payı %4,94 seviyesine geriledi. İşlem, şirket hisselerinde yabancı yatırımcı tarafındaki pozisyon değişimi açısından dikkat çekerken, piyasada likidite ve kısa vadeli yön arayışı açısından da yakından takip edildi.