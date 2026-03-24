BofA’dan SASA hisselerinde yüklü satış

Bank of America (BofA), SASA Polyester Sanayi A.Ş. paylarında 19 Mart’ta dikkat çeken bir satış gerçekleştirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, BofA’nın yüzde 100 kontrolündeki iştiraki Merrill Lynch International aracılığıyla 2,42 – 2,43 TL fiyat aralığından 52,3 milyon adet alış ve 325 milyon adet satış işlemi yapıldı. Bu işlemler sonucunda net 272,7 milyon adet pay satışı gerçekleşti.

Söz konusu işlemin ardından BofA’nın SASA’daki dolaylı payı ve oy hakkı oranı 19 Mart 2026 itibarıyla yüzde 4,428 seviyesine yükseldi.