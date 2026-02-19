BofA'dan SASA'da 202 milyon lotluk satış

Bank of America (BofA), 17 Şubat'ta SASA Polyester paylarında net 202.419.642 adet pay satışı yaptı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"17.02.2026 tarihinde, ortaklığımızın %100 oranında kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International, Bank of America, National Association tarafından, SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 2.63 – 2.74 TL fiyat aralığından 614.420.450 toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 816.840.092 toplam nominal tutarlı satış işlemi neticesinde net 202.419.642 adet pay satılmıştır.

Bu işlemle birlikte SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. sermayesinde, iştirakimiz Merrill Lynch International, Bank of America, National Association vasıtasıyla dolaylı yoldan sahip olduğumuz payların/oy haklarının oranı 17.02.2026 tarihi itibariyle %4,566 seviyesine ulaşmıştır."