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BofA’nın karı beklentileri aştı

Bank of America'nın karı beklentilerin üzerine çıktı.

Haber Merkezi
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BofA’nın karı beklentileri aştı
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Bank of America (BofA) dördüncü çeyrekte hisse başına 82 cent kar elde etti. Gelir ise 25,3 milyar dolar oldu.

Dördüncü çeyrekte net faiz geliri 14,36 milyar dolar seviyesinde oluştu.

Banka'nın sermaye yeterlilik oranı yüzde 11,9 seviyesinde gerçekleşti

Analistler Bank of America'nın hisse başına net karının 77 cent ve gelirlerin 25,19 milyar dolar olmasını bekliyorlar.

Banka'nın net faiz geliri için beklenti 14,33 milyar dolardı.

BofA, dördüncü çeyrekte kredi zararları için 1,5 milyar dolar karşılık ayırdı.

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