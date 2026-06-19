Boğaziçi Beton'dan 1,35 milyar TL'lik dev anlaşma

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., yeni bir anlaşmaya imza attı.

Şirket tarafından yapılan duyuruya göre, Mesa Mesken İnşaat A.Ş. ile Mesa Yenikent Projesi kapsamında hazır beton temini sözleşmesi imzalandı.

Açıklamada, proje kapsamında yaklaşık 1 milyar 350 milyon TL tutarında hazır beton üretimi ve tedariği gerçekleştirileceği belirtildi.

Şirket, proje sürecine bağlı olarak sözleşme tutarında değişiklik olabileceğini de ifade etti.