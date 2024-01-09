Boğaziçi Beton'dan 203 adet Mercedes-Benz kamyon ve çekici alımı

Hazır beton üreticisi Boğaziçi Beton, araç parkına yaptığı yatırımlar doğrultusunda satın aldığı 203 adet kamyon ve çekiciyi Mercedes-Benz Türk’ün kamyon bayi ve yetkili servisi Heska Motorlu Araçlar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törende teslim aldı.

Boğaziçi Beton’un filosunu genişletmek için satın aldığı araçların tamamına yakını Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretildi. Mercedes-Benz Arocs 4142 B, Actros L 1848 LS, Arocs 4148 K, Arocs 4143 P ve Arocs 4443 P model araçlar, hazır beton ve agrega nakliyesinde kullanılmak üzere Boğaziçi Beton’un filosundaki yerini aldı.

10 yılda yaklaşık bin 500 adet Mercedes-Benz kamyon aldı

Araç teslim töreninde konuşan Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, “Boğaziçi Beton’un bize ve araçlarımıza duyduğu güven sayesinde, bugün firmanın güçlü filosunun tamamının Mercedes-Benz markalı araçlardan oluştuğunu paylaşmaktan gurur duyuyorum. Mercedes-Benz Türk olarak bizim en güçlü kaslarımızdan biri müşterilerimizin duyduğu memnuniyet. Bu da beraberinde uzun yıllar süren iş birliğini getiriyor. Boğaziçi Beton, son 10 yılda yaklaşık bin 500 adet Mercedes-Benz kamyon alımı yaptı ve bugün teslim edilen 203 araçla birlikte tamamı Mercedes-Benz marka 435 adet kamyon&çekiciden oluşan bir filoya sahip.” şeklinde konuştu.

“İş ortaklığımızın uzun yıllar süreceğine inanıyorum”

Boğaziçi Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin, üretim ve satış faaliyetlerini İstanbul’da 23 farklı lokasyonda, 31 hazır beton tesisi ile sürdürdüklerini söyledi. Ana faaliyet alanlarının hazır beton üretimi ve satışının yanında agrega üretimi olduğunu belirten Zengin, bu kapsamda yıllık 6 milyon ton agrega üretim kapasitesine sahip iki adet taş kırma tesisi ile İstanbul Avrupa Yakası’nın yüksek kapasiteli agrega maden ocağı işletmecisi olduklarını aktardı. Büyüme stratejilerinin bir parçası olarak araç parkını genişletme devam ettiklerini anlatan Zengin, “Mercedes-Benz marka kamyon ve çekicilere yaptığımız yatırımlarımızın firmamıza yansımalarından çok memnunuz. Toplam sahip olma maliyetimizin sektördeki diğer oyunculara kıyasla daha avantajlı olması da Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllar karşılıklı güven içinde çalışmamızda çok etkili oldu. Bugün teslim aldığımız 203 adet Mercedes-Benz kamyon ve çekici ile iş ortaklığımızın karşılıklı güven içerisinde, daha uzun yıllar süreceğine inanıyorum.” dedi.

Heska Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Toloğ ise şöyle konuştu: “Kurulduğumuz günden bu yana müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinliyor ve bu doğrultuda yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Mercedes-Benz marka kamyonların bayi ve yetkili servisi olarak bugün burada teslimatını gerçekleştirdiğimiz araçlarla, Boğaziçi Beton’un sektördeki güçlü konumunu daha da sağlamlaştıracağına inanıyorum. Araçların tamamına yakını Mercedes-Benz Kamyon Finansman tarafından finanse edildi. Mercedes-Benz Türk güven ve kalitesiyle gerçekleştirdiğimiz bu satışın hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki yıllarda bu iş birliğinin devam etmesini umut ediyorum.”