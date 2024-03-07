Boğaziçi Beton’dan 300 milyon liralık hazır beton üretimi anlaşması

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ile 300 milyon lira tutarında sözleşme imzaladığını duyurdu.

Açıklamaya göre, Kalyon İnşaat ile İstanbul Kampüs Merkezi Projesi işi için hazır beton üretimi ve tedariki sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında yaklaşık 300 milyon TL tutarında hazır beton üretimi ve tedariki işi olacak.

Açıklamada proje kapsamında tutarın değişkenlik gösterebileceği belirtildi. Proje kapsamında hazır beton üretimi için İstanbul Eyüpsultan’da İstanbul İhsaniye mobil hazır beton tesisi kurulması kararı da alındı.