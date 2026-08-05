Boğaziçi Beton'dan 700 milyon liralık tedarik anlaşması

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Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ram And Sons İnşaat ile Rams Ayazağa Projesi'nin hazır beton üretimi ve tedarikine yönelik sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirketin açıklamasına göre sözleşme kapsamında Rams Ayazağa Projesi için yaklaşık 700 milyon lira tutarında hazır beton üretimi ve tedariki gerçekleştirilecek.

Boğaziçi Beton, proje kapsamındaki iş hacminin proje ilerleyişine bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini de belirtti.