Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rana Sanyal liderliğinde kanser tedavisinde önemli gelişme

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen temel ve klinik öncesi araştırmaların ardından klinik aşamaya geçen RS-0139, Türkiye’de keşiften kliniğe ulaşan ilk özgün ilaç adayı olarak önemli bir bilimsel eşik anlamına geliyor.

Proje, Boğaziçi Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Ar-Ge firması RE Research tarafından yürütülürken, bu başarı üniversite ekosisteminde doğan bilginin yüksek katma değerli teknolojiye dönüşmesinin somut bir göstergesi oldu.

Akademiden kliniğe uzanan bir başarı hikâyesi

Prof. Dr. Rana Sanyal liderliğinde yürütülen çalışmanın klinik öncesi araştırmaları, Boğaziçi Üniversitesi’nin laboratuvar altyapısında ve Hedefli Tedavi Teknolojileri Merkezi ekiplerinin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Ardından başlatılan Faz 1 klinik araştırmasının başarıyla tamamlanması, geliştirilen ilaç taşıyıcı platform teknolojisinin klinik doğrulaması açısından da kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişme yalnızca RS-0139’un ilerleyen faz çalışmalarına değil, aynı platform teknolojisi üzerinden geliştirilen diğer ilaç adaylarının da klinik potansiyeline işaret ediyor. Böylece Türkiye’de biyoteknoloji alanında özgün molekül geliştirme ve klinik doğrulama kapasitesinin güçlendiği bir döneme giriliyor.

Boğaziçi ekosisteminin gücü

Söz konusu başarı, Boğaziçi Üniversitesi akademik birikimi ile Boğaziçi Teknopark’ın Ar-Ge odaklı inovasyon ortamının birleşiminin önemli bir çıktısı olarak öne çıkıyor.

Üniversite laboratuvarlarında başlayan bilimsel araştırmanın, Boğaziçi Teknopark bünyesindeki Ar-Ge firması tarafından klinik aşamaya taşınması, Türkiye’de derin teknoloji üretiminin sürdürülebilirliği açısından kritik bir model oluşturuyor.

Projenin yürütücüsü Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. Rana Sanyal, sürece katkı sağlayan geniş ekosisteme dikkat çekerek bu başarının, Türkiye’nin kendi özgün ilacını geliştirme vizyonunun bir sonucu olduğunu vurguladı.

Sanyal "Klinik öncesi araştırmalarımızı titizlikle yürüttüğümüz Boğaziçi Üniversitesi laboratuvar ekiplerimizden, bize inanan yatırımcılarımıza ve bu sürece katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kanser tedavisinde yeni bir umut

RS-0139’un kanser tedavisinde hedefli yaklaşımlar sunma potansiyeli, hem bilim dünyasında hem de sağlık ekosisteminde dikkat çekiyor.

Faz 1 çalışmasının başarıyla tamamlanması, ilacın güvenlilik profilinin değerlendirilmesinde önemli bir adım olurken, ilerleyen klinik fazlar için güçlü bir temel oluşturuyor.

Keşiften kliniğe uzanan bu yolculuk, Türkiye’de özgün ilaç geliştirme kapasitesinin geldiği noktayı göstermesi açısından stratejik önem taşıyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nin alanında öncü araştırmacılarından biri olan Rana Sanyal ve ekibi tarafından, Boğaziçi Üniversitesi ve Boğaziçi Teknopark ekosisteminde geliştirilen RS-0139, yalnızca bilimsel bir başarı değil; aynı zamanda Türkiye’nin biyoteknoloji alanındaki küresel rekabet gücünü artırabilecek bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Bu önemli gelişme, akademi temelli Ar-Ge çalışmalarının yüksek etkili sağlık çözümlerine dönüşebileceğini bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye’de kanser tedavisine yönelik yenilikçi yaklaşımlar için güçlü bir umut sunuyor.

RS-0139, sadece Türkiye için bir "ilk" olmakla kalmıyor, aynı zamanda kanser hastaları için yeni bir umut ışığı yakıyor.