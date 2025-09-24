Boğaz’ın en keyifli pazar ritüeli Mandarin Oriental Brunch

Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul; Boğaz’ın büyüleyici manzarası, lüks atmosferi ve seçkin gastronomi anlayışıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Otelin brunch konsepti, 28 Eylül’den itibaren her pazar günü 12:30–15:30 saatleri arasında Novikov Istanbul’da interaktif mutfaklar, canlı pişirme istasyonları ve çocuklara özel aktivitelerle keyifli bir deneyim sunuyor.

Tatlar, manzaralar ve keyif dolu bir pazar deneyimi

Mandarin Oriental Brunch, süpriz ikramlardan geleneksel tatlılara, canlı pişirme istasyonlarından İtalyan ve Asya mutfağına uzanan geniş seçenekleriyle gastronomi tutkunlarını Boğaz manzarasında buluşturuyor. Şarküteri ve peynir çeşitlerinin yanı sıra deniz ürünleri, kuzu pirzola gibi mevsimsel lezzetler de menüye zenginlik katıyor. Çocuklara özel pizza ve kek yapımı atölyelerinin yanı sıra Kids Club erişimi ve bebek bakıcılığı hizmeti bulunuyor.