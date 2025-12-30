Boksit madencisi Axis, Gine’ye 29 milyar dolarlık dava açtı

Şirket, ruhsat iptali, madencilik ekipmanına el konulması ve banka hesaplarının dondurulmasının yasadışı olduğunu savunuyor.

Axis International, Gine’nin batısındaki Boffa bölgesinde yürüttüğü boksit madenciliği projesinin ruhsatının iptal edilmesi ve madencilik ekipmanının el konulmasının ardından, Gine’ye karşı uluslararası tahkim davası açtı. Şirket, ayrıca banka hesaplarının da dondurulduğunu belirterek, işlemlerin hiçbir ön bildirim veya görüşme yapılmadan gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Axis, ekonomik katkı ve yatırımcı güvenine dikkat çekti

Axis yetkilileri, Boffa sahasından 2024 yılında yaklaşık 18 milyon ton boksit ihraç ettiklerini ve projenin Gine ekonomisine önemli katkılar sağladığını ifade ediyor. Şirket, tazminat talebinin sadece maddi kayıpları değil, aynı zamanda yatırımcı güveninin zedelenmesini de kapsadığını belirtti.

Gine hükümeti, son dönemde 50’den fazla madencilik ruhsatının iptal edildiğini ve bu adımı maden sektöründen elde edilen gelirleri artırmak ve yerli işlemeyi teşvik etmek amacıyla attığını açıkladı. Axis ise hükümetin bu gerekçeleri gerçeği yansıtmadığını savunuyor.

Tahkim süreci başarıyla sonuçlanırsa, Axis’in talep ettiği 29 milyar dolarlık tazminat ödemesi, Gine’nin uluslararası finansal piyasalara erişimini etkileyebilir ve ülkenin yatırım ortamı üzerinde uzun vadeli sonuçlar doğurabilir. Uzmanlar, davanın Gine’nin maden politikaları ve yabancı yatırımcılarla ilişkileri açısından kritik bir emsal oluşturabileceğini belirtiyor.